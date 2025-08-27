El programa 'Amor y Fuego' anunció la liberación del primo de Jefferson Farfán , conocido como 'Cri Cri', tras pasar 11 meses detenido por acusaciones de agresión sexual.

El programa 'Amor y Fuego' anunció la liberación de Christian Martínez Guadalupe, mejor conocido como 'Cri Cri'. El primo de Jefferson Farfán saldrá tras ser detenido durante 11 meses al ser acusado de agredir sexualmente a una joven en la casa de la 'Foquita'.

Madre del primo de Jefferson Farfán confirma su liberación

Las cámaras del programa de Willax TV abordaron a Cecilia Guadalupe, madre de 'Cri Cri', y esta confirmó la liberación de sus hijos en las próximas horas. "La justicia me está dando la razón porque están los exámenes que arrojan todo a favor de mi hijo, por eso. Posiblemente hoy día, en un par de horas, estamos esperando", fueron sus primeras declaraciones.

"Después de once meses y seis días", manifestó sobre el tiempo que su hijo tuvo encarcelado. "Esas cosas no la vamos a comentar, queda entre nosotros, la familia, se hizo justicia que era lo que se quería y ahora hay que saber el por qué la chica procedió de esa manera, nada más", sentenció.

La progenitora del primo de Farfán "Yo luché porque yo sabía la verdad, él me la había contado, cumplí con mi palabra, yo le dije: 'Yo te voy a sacar' y yo lo he sacado, como madre. Tengo todas las pruebas, todas", finalizó.

Darinka Ramírez revela llamada de Jefferson Farfán tras denuncia contra su primo ‘Cri Cri’

Aunque Jefferson Farfán aseguró públicamente que desde agosto del 2024 no tenía contacto con Darinka Ramírez, madre de su última hija, la joven contó una historia distinta en una entrevista con Magaly Medina. Según su versión, ambos aún mantenían comunicación y cierta cercanía.

Ramírez relató que, tras hacerse pública la denuncia contra el primo del exfutbolista, conocido como ‘Cri Cri’, fue el propio ‘10 de la calle’ quien se comunicó con ella. “Después de ese suceso a mí me llamó llorando. Yo estaba en el Jockey, por la mañana, me llamó llorando contándome el relato”, afirmó, mostrando seguridad en su declaración.