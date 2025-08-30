Tras obtener su libertad, ‘Cri Cri’ dio una entrevista, en exclusiva y dio detalles de la relación con Jefferson Farfán.

‘Cri Cri’ se quiebra al recordar a su primo Jefferson Farfán tras salir en libertad: “Una relación de…” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Atv

Christian Guadalupe, conocido popularmente como ‘Cri Cri’, decidió hablar por primera vez tras haber pasado 11 meses en el penal de San Juan de Lurigancho, luego de ser acusado de un presunto abuso. En una entrevista exclusiva con el dominical ‘Día D’, el primo del exfutbolista Jefferson Farfán no pudo contener las lágrimas al recordar al querido ‘10 de la calle’.

¿Qué dijo ‘Cri Cri’ sobre Jefferson Farfán?

En un avance emitido por ATV, se mostró un extracto de la conversación en el que Guadalupe reconoció que, a raíz de las graves acusaciones en su contra, el vínculo con la ‘Foquita’ se vio seriamente afectado. Conmovido, el joven confesó lo difícil que ha sido este distanciamiento con el exseleccionado peruano.

“Separar una relación de hermandad”, expresó con la voz entrecortada al referirse al quiebre con Jefferson Farfán. La entrevista completa se transmitirá este domingo 31 de agosto a las 9:50 p.m. por ATV.

La madre de ‘Cri Cri’ devolvió un regalo de Jefferson Farfán

Por su parte, doña Judith Guadalupe, madre de Christian, reveló que en tiempos de buena relación el exfutbolista le había obsequiado un automóvil a su hijo. Sin embargo, tras los conflictos familiares, decidió devolverlo y cortar toda comunicación con él.