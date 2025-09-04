Wapa.pe
La pregunta del momento: ¿Está embarazada Pamela López de Paul Michael? Un vidente sorprendió a la pareja durante el programa 'Esta noche'.

    ¿Pamela López está esperando un hijo con Paul Michael? Esa es la pregunta que se instaló luego de que un vidente señalara la carta del embarazo en pleno programa de televisión. La exesposa de Christian Cueva no pudo ocultar su sorpresa ante el comentario y, junto a su pareja, protagonizó un momento que rápidamente generó revuelo. La reacción de ambos desató especulaciones en redes sociales, dejando a la expectativa sobre si la noticia podría confirmarse en los próximos días.

    ¿Pamela López está embarazada de Paul Michael?

    Pamela López visitará el set del programa de la ‘Chola’, ‘Esta noche’. La expareja de Christian Cueva fue consultada sobre nuevos detalles de su conciliación con el futbolista, pero lo que más generó sorpresa fue la revelación de un posible embarazo con su nueva pareja, Paul Michael.

    En el adelanto del programa que se emitirá este sábado 6 de septiembre, un vidente leyó el tarot para la pareja del momento y todos quedaron en shock al escuchar: “Tienes acá la carta de embarazo, ¿estás embarazada actualmente?”, le preguntaron generando una reacción inmediata en Pamela y el cantante quienes atinaron a sonreír.

    Sin embargo, se desconoce si la influencer estará en la dulce espera de su nuevo novio y se espera escuchar su declaración ante esta predicción en el espacio de Ernesto Pimentel para América Televisión.

    ¿Qué revelaciones hará Pamela López en 'Esta Noche'?

    La aún esposa de Christian Cueva será consultada sobre la conciliación con el futbolista y su relación con Paul Michael, quien fue recibido en el set y la sorprendió con un ramo de flores. "Todavía estoy aguja, Cholita, todavía hay muchos gastos", afirmó, mientras que la 'Chola' le recomendó: "Uy, tendrás que hacer una pollada, una actividad".

    Otra de las preguntas se enfocó en cómo tenía guardado en su agenda al 'Aladino': "(¿Decía Cueva?) Un emoji, así marroncito", dijo entre risas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

