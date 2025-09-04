La conductora de ATV, Magaly Medina, analizó en su programa el monto que Pamela López habría solicitado al futbolista por pensión de alimentos, asegurando que la cifra no se ajusta a la realidad económica del jugador del Emelec.

Magaly critica el monto solicitado a Cueva

Durante la edición de Magaly TV, La Firme, la periodista de espectáculos consideró poco viable la cifra que, según la exministra Rosario Sasieta, Pamela López habría planteado en el proceso judicial contra Christian Cueva.

“¡Sesenta mil soles mensuales! Pero, ¿qué? Ni que Cueva ganara un súper dinero en Ecuador. Porque él, su carrera, ella misma lo ha reconocido, está de capa caída, ¿no? Sesenta y cuatro mil soles mensuales […] Yo creo que ese más bien es todo su sueldo que él recibe allá en Ecuador. O hasta menos, de repente. Supongamos que él gane quince mil, no le va a alcanzar, pues sesenta y cuatro mil, tendría que prestarse plata”, comentó la popular ‘urraca’.

La conductora también sostuvo que ningún juez aprobaría una pensión tan elevada, recordando que “no estamos hablando de Lionel Messi ni de Cristiano Ronaldo”, sino de un jugador que atraviesa una etapa complicada en su carrera deportiva.

Pamela López explica gastos de sus hijos

Tras la difusión del tema en el programa, Pamela López respondió a través de una reportera de ATV y detalló cómo se utilizan los 12 mil soles que Cueva entrega actualmente para sus hijos.

“Finalmente, como ya se expuso, mis hijos perciben doce mil soles, de los cuales solamente se puede hacer uso de cuatro mil, porque ocho mil van para el colegio. Entre esos cuatro mil tengo que pagar mi mantenimiento, servicios, alimentación, recreación, salud, vestimenta, extras y más”, explicó la empresaria.