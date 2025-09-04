La salsera sorprendió en vivo al conmoverse con la historia de Ruby, una joven que ayuda a su familia, y aprovechó para responder críticas de Leslie Shaw.

La última edición de Mande quien mande tuvo un momento lleno de emoción cuando Yahaira Plasencia, invitada especial del programa, no pudo contenerse al escuchar la historia de Ruby, una adolescente chalaca que lucha día a día por salir adelante.

La historia que conmovió a todos

Ruby, participante del concurso Baila quinceañera, compartió frente a cámaras la dura situación de su familia: vende golosinas y chifles para ayudar a su madre, mientras que su padre, albañil de oficio, atraviesa problemas de salud. Sus palabras reflejaron esfuerzo y resiliencia, valores que no pasaron desapercibidos para la salsera.

El gesto inesperado de Yahaira

Visiblemente tocada, Yahaira interrumpió la transmisión para anunciar su apoyo. “La verdad que es admirable lo que hace esa pequeña. A pesar de su corta edad, me encanta cómo ayuda a su mamá, me hace recordar mucho a mí”, dijo antes de entregar una donación de 1.500 soles.

El detalle provocó lágrimas en Ruby y su madre, y el set entero se unió en aplausos. Con la voz entrecortada, la artista agregó: “Sigue estudiando mi amor, sigue ayudando a tu mami que es una bendición. Dios siempre te va a bendecir por ser una buena hija”.

Yahaira responde a críticas

Días antes, Yahaira también fue noticia por responder a los comentarios de Leslie Shaw sobre su vestuario en el videoclip Mala amiga. En entrevista con un diario local, la cantante dejó claro que las polémicas no son su prioridad. “Sigo trabajando muchísimo y ando proyectada en lo mío. No tengo nada que decir (sobre los comentarios de Leslie), que diga lo que quiera”, señaló.