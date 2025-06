Esposa de Dilbert Aguilar NEGABA su relación con el cantante, pero su AMANTE filtra VIDEOS ÍNTIMOS: "Te extraño"

Sin embargo, Christian sintió curiosidad por conocer la verdadera vida que tenía Gutarra y la investigó en redes sociales, enterándose que estaba con el ‘Pequeño gigante de la cumbia’, aunque esta se lo negó: “Tenía fotos con Dilbert, es allí donde ella me dice que ella ya no estaba con él, que es el padre de su hija, que lo iba a respetar, que es su amigo, lo respeta”.

Tras la difusión de comprometedores videos que implicarían a Jhazmín Gutarra, su esposa, en una supuesta infidelidad, Dilbert Aguilar fue abordado por una reportera de 'Magaly TV, la firme'. El cantante optó por no entrar en detalles y dejó en claro que no hablará públicamente sobre su situación sentimental.

Fiel a su estilo reservado, el artista prefirió mantener la compostura y señalar que su vida privada no es tema para los medios. “Yo de mis problemas no hablo con nadie ¿Quién no tiene problemas? ¿Y quién no tiene dificultades en la vida, que tiene todo el mundo? Eso se arregla entre cuatro paredes”, dijo con firmeza.

Además, reiteró que no dará declaraciones sobre Jhazmín ni sobre nadie involucrado en la controversia. “Tú sabes que yo, lo mío no hablo en televisión, lo único que digo es agradecerte, sobre todo, otra vez, que no me menciones nada de eso y no voy a hablar de Jhazmín ni de nadie”, agregó.