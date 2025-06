“Me dice que está feliz de estar con ustedes (...) Me menciona que les agradece por mantenerlo con ustedes y es como que ustedes se hubieran repartido cosas de él y que lo llevan consigo”, expresó Mendizábal, generando un momento de profunda emoción en el set.

“Él me dice que no canten mi canción con pena y que no se estén pimponeando porque las canciones son para el público”, declaró el vidente, compartiendo una conmovedora solicitud que tocó el corazón de todos los presentes.