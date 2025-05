Además de la intervención en el cuello, la figura mediática confesó haberse sometido a varias cirugías corporales para resaltar su silueta. “Me realicé la lipotransferencia, amo el resultado que ha quedado, me realicé la luxación de costillas, las frontales y las laterales. Los resultados me encantan”, afirmó La Uchulú, quien no dudó en mostrarse orgullosa del cambio.

Uno de los temas que más curiosidad generó entre sus seguidores fue si la cirugía en la nuez de Adán afectaría su voz. Al respecto, aclaró: “Me andan preguntando si esta operación de la reducción de la nuez de Adán va a implicar el cambio de mi voz. No, no te cambia la voz, solo hay que tener mucho cuidado, hay que comer moderadamente hasta que vaya cicatrizando hasta que quede bien. Esto es una operación externa, no tocaron mis cuerdas vocales ni nada, solo redujeron ese cartílago o ese huesito que estaba ahí pronunciadito. Si esa es una de tus inseguridades acá en el Perú se puede operar”.

Durante una reciente conversación con sus seguidores, la influencer no dudó en mostrar su lado más vulnerable, haciendo gala de su característico sentido del humor para hablar de los retos económicos que enfrenta: “Este viaje me ha dejado seca, seca, porque no hay patrocinadores, la única que se ha patrocinado solita este viaje he sido yo. No tengo pestañas, el cabello lo tengo reseco, la piel la tengo reseca ¿alguien querrá trabajar conmigo por canje? Pidiendo canje, porque aún no llega el viejito millonario que la adivina me dijo que va a venir", comentó con ironía.