“Cuando le dije a mi mamá que me iba a hacer esta operación, ella me dijo que no y a pesar de, no me ha dejado de apoyar, de darme su cariño. Gracias mamá porque no me has dejado sola. Sé que las decisiones que a veces tomo no pueden ser las correctas, pero usted siempre me apoya en todo y la amo con toda mi vida y si usted algún día me falta, yo no sabría qué hacer. Gracias”, dijo entre lágrimas dirigiéndose a su madre que se encontraba acompañándola en el set.