En una entrevista con 'América Hoy', Gutarra reveló que no fue informada sobre dicho reencuentro. “La verdad, no lo sabía. Si él me hubiese comentado, yo le hubiese dicho que me incomoda. Él sabe las cosas que han pasado. Las mentiras que ella ha salido a decir y yo me he quedado callada sin mostrar pruebas por él”, expresó visiblemente afectada.