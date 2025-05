Además, la esposa del cumbiambero dejó entrever que, pese a sus inseguridades, confía en que la verdad siempre sale a la luz. “Por mostrarme que no importa cuántas veces dude del camino o de mí misma, siempre llevo en el corazón la fuerza que me dieron. Porque aunque a veces no sepa hacia dónde voy, una cosa es segura: su hija jamás se rinde” , añadió.

En conversación con el programa ‘América Hoy’, Jhazmín fue consultada directamente sobre los rumores de que Claudia Portocarrero estaría intentando recuperar algo con su ex, Dilbert Aguilar. Aunque no quiso entrar en detalles, su respuesta dejó entrever que no descarta esa posibilidad: “No voy a contestar, es darle color a una persona que lo único que está buscando es querer verme mal y no lo va lograr. Haya hecho o siga haciendo lo que está haciendo, no lo va a lograr”.