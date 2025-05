Jazmín Gutarra , esposa de Dilbert Aguilar , no logró disimular su incomodidad al ser sorprendida por el equipo de América Hoy con la noticia de que el padre de sus hijas se reencontró con Claudia Portocarrero, su ex pareja, pese a las controversias del pasado. En medio de este nuevo escándalo, la popular ‘Ñañita’ decidió romper su silencio y lanzó un contundente mensaje que ha dado mucho que hablar.

“Obsesiónate con tu salud mental, física, emocional y financiera. (Obsesiónate) Con convertirte en esa mujer el 99% no se atre a ser: la que no se victimiza, la que no se detiene, la que no espera permiso. Se tu propio proyecto, se tu inversión más importante”, agregó.