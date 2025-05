La influencer Claudia Portocarrera regresó a la televisión luego de ser parte de la última temporada de El Gran Chef Famosos . Ahora, la artista dejó impactados a sus muchos seguidores luego de compartir una sorpresiva publicación al lado de su expareja Dilbert Aguilar, donde reveló su reencuentro con él. La popular ‘Ñañita’ dio a conocer por qué decidieron juntarse y sus fans no dudaron en reaccionar rápidamente.

Por su parte, los seguidores de Claudia Portocarrera y Dilbert Aguilar expresaron su gran emoción al reencontrarse. "Aquí se ve claramente que con un ex si se puede tener una linda amistad", "Me alegra que al final queda una amistad sincera por todo lo vivido", "Que lindos verlos juntos", "Que lindo verlos juntos de tiempos", "Wooo que lindo que se lleven bien", "Siempre me cayó muy bien está parejita, grandes artistas", fueron algunas reacciones.