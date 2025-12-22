El periodista también hizo mención al momento en que fue relacionado sentimentalmente con Maju Mantilla , luego de que ella se divorciara de su esposo, Gustavo Salcedo.

El periodista Fernando Díaz se pronunció sobre los comentarios que lo vincularon sentimentalmente con Maju Mantilla, surgidos poco después de que la ex Miss Mundo confirmara el fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo. Estas especulaciones comenzaron a circular en el ámbito mediático y terminaron afectando tanto su desempeño profesional como su esfera personal.

Díaz explicó que el impacto de los rumores no quedó solo en la televisión o en las redes sociales, sino que también alcanzó a su familia. Según contó, las versiones llegaron incluso al entorno escolar de sus hijas. “Nos conocemos y nos reímos, pero empezaron a llamarla las madres del colegio de mis hijas a preguntarle cómo estaba”, relató el comunicador al referirse a cómo se extendieron las especulaciones.

Frente a esta situación, la reacción del conductor fue directa. Fernando Díaz señaló que, si bien no se sintió herido, sí experimentó incomodidad por lo ocurrido.

Asimismo, recalcó que a lo largo de su carrera ha mantenido un perfil alejado de polémicas. “En más de veinte años de carrera nunca me he metido en un problema o escándalo, jamás he difamado y me dije: ¿Para qué le voy a dar luz a alguien que no me conoce?”, manifestó en declaraciones a Trome.

La molestia generada por los rumores lo llevó a buscar asesoría legal. Finalmente, decidió enviar una carta notarial a Daniela Cillóniz, actriz a quien señaló como la persona que dio inicio a la versión sobre un supuesto romance con Mantilla.

“Me incomodó, me estaban difamando (…) Busqué a mi abogado para tomar acciones legales contra la persona que lo dijo,” enfatizó el periodista.

Díaz también indicó que su familia afrontó el momento con serenidad. Su esposa tuvo que atender llamadas de personas vinculadas al colegio de sus hijas, quienes expresaban inquietud. En cuanto a sus hijas, aseguró que comprendieron la situación sin mayores dificultades. “Ellas ya saben cómo es este negocio, les expliqué y listo, entendieron”, señaló.

Fernando Díaz y Maju Mantilla: del rumor a la aclaración pública

Meses atrás, el ambiente televisivo se vio remecido por versiones que apuntaban a una cercanía entre Fernando Díaz y Maju Mantilla. Estos comentarios tomaron mayor fuerza tras la separación de Mantilla de Gustavo Salcedo, padre de sus dos hijos.

El inicio del rumor se atribuyó a Daniela Cillóniz, quien en un programa de espectáculos comentó que percibía “química” entre ambos conductores al verlos en Arriba Mi Gente. Esa apreciación, hecha sin mayor contexto, rápidamente se viralizó y generó debate en medios y redes.

Posteriormente, Cillóniz aclaró que desconocía la situación personal de Díaz y ofreció disculpas públicas, asegurando que no tuvo la intención de afectar a ninguna familia. “Quiero aclarar que no sabía que Fernando era casado. Si lo hubiera sabido, jamás habría hecho un comentario así”, declaró la actriz tras la controversia.

A la discusión también se sumó Verónica Alcántara, quien indicó que una fuente cercana le habría comentado sobre una supuesta relación que iría más allá de la amistad entre Díaz y Mantilla. No obstante, precisó que nunca contó con pruebas que confirmaran esa versión y por ello no la difundió públicamente.