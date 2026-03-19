La hija mayor de Christian Domínguez , Camila, compartió un video en TikTok en el que acusa a su padre de haberla traicionado y responsabiliza a Karla de promover ataques en su contra.

La controversia familiar que rodea a Christian Domínguez suma un nuevo capítulo tras la aparición pública de su hija mayor, Camila Domínguez, quien recurrió a su cuenta de TikTok para lanzar un mensaje directo y crítico tanto contra su padre como hacia su expareja, Karla Tarazona.

La adolescente, de 17 años, expuso públicamente sentirse traicionada por su progenitor y señaló a Tarazona de incentivar que la "destruyan" en redes sociales, generando así una discusión sobre los límites de la exposición mediática y la protección de los hijos de personajes públicos.

Camila Domínguez denuncia traición y ataques en redes

En el video difundido en TikTok, Camila Domínguez manifestó su malestar frente a la reciente filtración de información privada sobre su vida personal, apuntando directamente a su padre y a Karla como responsables de una supuesta campaña mediática en su contra.

“Yo mientras mi progenitor me traiciona e inventa mentiras sobre mí y una madre de familia pide que me destruyan”, afirmó la joven, visiblemente afectada por la situación.

El pronunciamiento de Camila surge luego de que se revelara que Christian Domínguez habría difundido datos íntimos de su hija a un streamer de un programa digital, lo que provocó una ola de críticas y cuestionamientos hacia el cantante.

Pamela Franco muestra su apoyo a Camila Domínguez y cuestiona a Christian Domínguez

La polémica creció aún más cuando Pamela Franco, expareja de Christian Domínguez y madre de su hija menor, se pronunció en el programa Q’ Bochinche, donde aseguró que la actitud del cantante no le resulta ajena, ya que afirma haber atravesado experiencias similares.

“A mí me hizo lo mismo”, declaró Franco, al recordar que en un momento delicado de su vida, Domínguez también habría difundido información personal con el fin de perjudicar su imagen pública.