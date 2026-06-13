La Carlota se convierte en "La Reina del pop"

Carlos Vílchez regresa al Circo de las Estrellas con un show donde cantará, bailará y hará reír a todas las familias.

El destacado actor y conductor Carlos Vílchez anuncia su nueva temporada en el Circo de las Estrellas con el espectáculo 'La Carlota, la Reina del pop', que abrirá sus puertas desde el 15 de julio y actualmente está en preventa con precios desde quince soles en Teleticket.

"Me encuentro emocionado porque en pocas semanas regreso al circo para presentar un espectáculo nuevo con 'La Carlota, la Reina del pop' que está diseñado para entretener a grandes y chicos; tal como lo hemos venido haciendo en estos últimos años con diferentes shows", comentó Carlos Vílchez.

'La Carlota, la Reina del pop' es un show interactivo, audiovisual y lleno de la magia del circo que marca un nuevo desafío para Carlos Vílchez, quien promete cantar, bailar, hacer reír y divertir a toda la familia. Además, lo acompañará un elenco de artistas circenses de diversas nacionalidades y un destacado grupo de bailarines.

"En estos últimos años cada función del circo me llena de energía y revitaliza porque damos nuestro mejor esfuerzo y recibimos millones de aplausos por parte del público. Y en este show me verán hacer cosas que nunca me había atrevido a realizar y será un sorpresa para todos", agregó Carlos Vílchez, quien en el 2024 estelarizó el show 'El Genio de la lámpara' y en el 2025 'La Máscara de la Carlota'.