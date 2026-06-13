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La Carlota se convierte en "La Reina del pop"

Carlos Vílchez regresa al Circo de las Estrellas con un show donde cantará, bailará y hará reír a todas las familias.

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    La Carlota se convierte en "La Reina del pop"
    La Carlota se convierte en La Reina del pop | Créditos: Composición Ep | Fuente: Difusión
    La Carlota se convierte en "La Reina del pop"

    El destacado actor y conductor Carlos Vílchez anuncia su nueva temporada en el Circo de las Estrellas con el espectáculo 'La Carlota, la Reina del pop', que abrirá sus puertas desde el 15 de julio y actualmente está en preventa con precios desde quince soles en Teleticket.

    "Me encuentro emocionado porque en pocas semanas regreso al circo para presentar un espectáculo nuevo con 'La Carlota, la Reina del pop' que está diseñado para entretener a grandes y chicos; tal como lo hemos venido haciendo en estos últimos años con diferentes shows", comentó Carlos Vílchez.

    'La Carlota, la Reina del pop' es un show interactivo, audiovisual y lleno de la magia del circo que marca un nuevo desafío para Carlos Vílchez, quien promete cantar, bailar, hacer reír y divertir a toda la familia. Además, lo acompañará un elenco de artistas circenses de diversas nacionalidades y un destacado grupo de bailarines.

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    "En estos últimos años cada función del circo me llena de energía y revitaliza porque damos nuestro mejor esfuerzo y recibimos millones de aplausos por parte del público. Y en este show me verán hacer cosas que nunca me había atrevido a realizar y será un sorpresa para todos", agregó Carlos Vílchez, quien en el 2024 estelarizó el show 'El Genio de la lámpara' y en el 2025 'La Máscara de la Carlota'.

    El Circo de las Estrellas con el show 'La Carlota, la Reina del pop' se ubica en el Parque de las Leyendas, puerta 8 (Av. José de la Riva Agüero S/N), San Miguel. Las funciones van del 15 de julio hasta el 30 de agosto y las entradas están en preventa con precios desde quince soles en Teleticket.

    SOBRE EL AUTOR:
    La Carlota se convierte en "La Reina del pop"
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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