El reencuentro de Claudia Portocarrero con Dilbert Aguilar sí que trajo polémica. Luego de que Jhazmín Gutarra, esposa del cantante, se mostrara molesta con la situación, ‘La Ñañita’ se pronunció echando a Dilbert sobre lo que este le habría contado acerca de su pareja.

Claudia Portocarrero encara a esposa de Dilbert Aguilar

El pasado viernes 30 de mayo, en ‘Magaly TV, la firme’, Claudia Portocarrero respondió tras los comentarios de Jhazmín Gutarra, quien cuestionó que su esposo Dilbert Aguilar se encontrara a sus espaldas con su expareja, ‘La Ñañita’.

De acuerdo a Portocarrero, si bien intentó acercarse como amiga a Gutarra, esto no pudo ser y reveló el porqué. "Yo no sé cuándo (inicia la mala relación con Jhazmín) porque ella iba a mi casa, almorzaba en la mesa de mi familia, jugaba mi hija con su hija, hemos tenido un acercamiento. El tema de inseguridad es de cada uno, yo vengo trabajando mis traumas, mis conflictos internos, mis creencias limitantes, pero no puedo trabajar de otra gente", sostuvo en un inicio.

Esto no fue todo, pues Claudia reveló todo lo que Dilbert le decía sobre Jhazmín Gutarra: "Yo en mi vida estoy en paz. Durante todo el tiempo yo he tratado de darle la confianza porque siempre Dilbert me decía que era es poco insegura, que para celosa con mi persona. Siempre yo le he dado pie para que llegue a mi casa, presentarle a mi familia poder decirle: 'Yo no voy a regresar con Dilbert'. Incluso, muchas veces hablé con ella y le dije: 'Cuida tu hogar, tienes un hombre maravilloso'", precisó.

Esposa de Dilbert Aguilar advierte a Claudia Portocarrero

Jhazmín Gutarra, esposa del cantante Dilbert Aguilar, sorprendió con una sincera declaración en el programa 'América Hoy', donde dejó ver su molestia ante el reciente acercamiento entre su pareja y la exbailarina Claudia Portocarrero. Aunque en el pasado había asegurado no tener problemas con la amistad entre ambos, la situación dio un giro inesperado. Según explicó, la actitud de la modelo la hizo sentirse herida en el pasado, y le costó entender por qué su esposo decidió reencontrarse con ella sin siquiera informarle previamente.

Durante la entrevista, también se le preguntó si creía que Claudia intentó algo más que una amistad con Dilbert. La duda quedó en el aire, pero el malestar de Gutarra fue evidente, dejando claro que la confianza en la relación está en un punto delicado. "Había muchos rumores Jaz, de que ella como que quiso otra vez meterse en la relación. ¿Es eso cierto?", le preguntaron. "No voy a contestar, es darle color a una persona que lo único que está buscando es quererme verme mal y no lo va lograr. Haya hecho o siga haciendo lo que está haciendo no lo va a lograr", precisó en un inicio.