Muchos creían que entre Claudia y Dilbert aún había tensiones o asuntos no resueltos, especialmente luego de algunas declaraciones pasadas que avivaron los rumores de una supuesta cercanía emocional entre ambos. Sin embargo, lejos de alimentar más la controversia, Portocarrero aclaró que mantiene una relación de amistad madura y respetuosa con su expareja. “Con Dilbert tengo una gran amistad, lo aprecio mucho y me alegra que esté bien. Pero no tengo ninguna intención de involucrarme en su vida sentimental actual”, declaró con firmeza.