Pamela López estaría exigiendo más de S/60 mil de pensión a Christian Cueva: "No hay por qué alarmarse"

Pamela López estaría exigiendo más de S/60 mil de pensión a Christian Cueva: "No hay por qué alarmarse"

La exabogada de Pamela López confirmó que el monto solicitado está basado en un informe de gastos detallado y justificado para cubrir los gastos de los niños.

    Pamela López en disputa con Christian Cueva | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    El proceso judicial por la pensión de alimentos entre Pamela López y Christian Cueva sigue generando titulares. Esta vez se conoció que la influencer exige una suma de 64 000 soles al mes para la manutención de sus tres hijos, cifra que supera con creces los 12 000 soles que venía recibiendo de forma provisional. La cifra ha sorprendido a muchos, aunque la defensa de López asegura que está sustentada en un desglose detallado de los gastos.

    ¿Por qué Pamela López pide S/64 mil mensuales a Christian Cueva como pensión de alimentos?

    La batalla judicial entre Pamela López y Christian Cueva acaba de escalar con la revelación de un nuevo detalle económico. Rosario Sasieta, exabogada de la empresaria, confirmó que la madre de tres hijos ha solicitado una pensión alimenticia que supera ampliamente la cifra provisional que venía recibiendo. La demanda presentada fija un monto de 64 000 soles mensuales.

    Hasta hace poco, lo que se discutía era la pensión temporal de 12 000 soles que Cueva venía pagando por orden judicial, mientras avanzaba el proceso de conciliación. Sin embargo, López ha reiterado públicamente que dicho monto no cubre las necesidades reales de sus hijos en Lima.

    “La que es mamá va a entender eso, ¿no? Todo el tiempo estoy comprando cosas a mis hijos y no es que yo me dé la gran vida o que pretenda tener la vida de antes, porque soy realista”, comentó en entrevistas y redes sociales.

    Lo que hasta ahora no se conocía es que la demanda de alimentos asciende a más de cinco veces esa cantidad. Según precisó Sasieta en ‘América Hoy’, la cifra de 64 000 soles, equivalente a más de 20 000 por cada niño, está sustentada con un informe detallado de gastos. En palabras de la exministra: la solicitud fue “acuciosamente detallada, es decir, cada pedido ha sido corroborado”.

    Tras la revelación de la doctora, Pamela López añadió: “Es verdad lo que comenta la doctora, pero nunca te dan lo que solicitas, así que no hay por qué alarmarse”.

    Magaly Medina cuestiona la pensión solicitada a Cueva

    La cifra de 60 mil soles mensuales pedida por Pamela López no pasó desapercibida para Magaly Medina, quien se mostró incrédula al conocer el detalle. “¡Wow! 60 mil soles mensuales! Pero qué, ¿ni que Cueva ganara un súper dinero en Ecuador? Tendría que prestarse plata”, comentó con evidente ironía en su programa.

    La conductora recordó que el presente futbolístico del jugador de Emelec dista de ser brillante y que sus ingresos no serían tan elevados como para cubrir semejante suma. Según mencionó, en el club ecuatoriano los mejores sueldos rondan entre 10 y 15 mil dólares, lo que equivale aproximadamente a 55 mil soles. “Ni destinando el 60% de su sueldo llegaría a lo que piden”, agregó.

    Con su característico estilo, la ‘Urraca’ fue aún más directa al señalar que Cueva no pertenece a la élite del fútbol mundial. “No estamos hablando de Lionel Messi ni de Cristiano Ronaldo. Estamos hablando de Christian Cueva. Hello, Christian Cueva”, expresó con sarcasmo frente a cámaras.

    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

