Dayron Martín revela si llegó a tener relación oculta con Pamela López

Conductores venezolanos arremeten contra Magaly por críticas a Guillermo Dávila: "Da vergüenza esta mujer"

La reciente visita de Guillermo Dávila al Perú provocó reacciones en Venezuela, donde el programa 'La Bomba' cuestionó a Magaly Medina por sus comentarios sobre el cantante.

    Conductores venezolanos arremeten contra Magaly por críticas a Guillermo Dávila: "Da vergüenza esta mujer"
    Conductores venezolanos arremeten contra Magaly por críticas a Guillermo Dávila: "Da vergüenza esta mujer"

    La reciente visita de Guillermo Dávila al Perú no solo dio que hablar en los medios locales, también generó una fuerte reacción en Venezuela. El programa de espectáculos ‘La Bomba’ puso en el ojo público a Magaly Medina, cuestionando duramente los comentarios que hizo sobre el cantante. Los presentadores aseguraron que las críticas de la ‘Urraca’ fueron más allá de lo profesional y parecieron motivadas por algo personal.

    Programa ‘La Bomba’ se va contra Magaly Medina

    El nombre de Magaly Medina salió a relucir en el programa de espectáculos venezolano ‘La Bomba’. Los conductores se mostraron indignados con la forma en que la presentadora de ‘Magaly TV, la firme’, criticó la apariencia de Guillermo Dávila y afirmaron que parecía algo personal.

    "Parecía algo más personal que otra cosa", dijo Andreína Castro. "No se sintió como algo en general, una descripción a un cantante que quizá no era del agrado del público, se sintió como una molestia personal hacia Guillermo Dávila", añadieron.

    "De verdad que da vergüenza esta mujer que se refiera así hacia una persona", sostuvo Adriana Peña. “Yo siento que hay muchas cosas positivas que resaltar de Guillermo, en vez de fijarte de lo malo", agregó.

    Como se recuerda, Magaly Medina se refirió a Guillermo Dávila en su reciente visita al Perú, calificando de “patético” al cantautor venezolano y criticó su apariencia física llamándolo “barrigón”.

    Conductor hace fuerte acusación contra Magaly Medina

    Entre las reacciones de los presentadores, destacó un comentario de la figura masculina, Adrián Lara, acusando a la popular ‘Urraca’ de hacer críticas “en contra de venezolanos”.

    "Esta no es la primera vez que esta presentadora habla en contra de venezolanos o tiene este tipo de comentarios negativos y del propio Guillermo Dávila, me dicen que también pasó con Servando y Florentino", sostuvo.

    Mientras que su compañera lanzó un fuerte comentario a Magaly: "Amor ¿Será que hubo un venezolano que no te prestó atención y tú tienes esa rabia?".

    Estos comentarios no pasaron desapercibidos por Samuel Suárez, de Instarándula, quien cuestionó lo dicho por Lara. “El conductor de ese programa dos veces hizo hincapié que ‘Magaly ataca a venezolanos’ eso me pareció un comentario innecesario y bastante irresponsable, la crítica va a seres humanos puntuales, no a gente por su nacionalidad. Al hacer ese comentario, prácticamente la tilda de xenófoba. Cosa que creo que el chico es muy suelto al deslizar eso sin fundamento, viviendo en épocas cargadas de odio. Magaly opinó bien o mal sobre el artista, al margen de qué país venga”, sentenció.

    Conductores venezolanos arremeten contra Magaly por críticas a Guillermo Dávila: "Da vergüenza esta mujer"
