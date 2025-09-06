Magaly Medina, la conductora de televisión, retomó en la reciente edición de Magaly TV, La Firme del miércoles 3 de septiembre de 2025, el mediático caso de la disputa legal entre Pamela López y Christian Cueva por la pensión de alimentos de sus hijos.

Magaly Medina cuestiona fuerte a Pamela López por millonaria pensión

La periodista calificó como “desorbitante” la cifra de 64 mil soles mensuales que Pamela López estaría solicitando como pensión de alimentos.

“¡Guau! ¡Sesenta mil soles mensuales! Pero, ¿qué? Ni que Cueva ganara un superdinero en Ecuador. Porque él, su carrera, ella misma lo ha reconocido, está de capa caída, ¿no? Sesenta y cuatro mil soles mensuales. Bueno, actualmente le está dando doce mil soles”, comentó con ironía la popular ‘urraca’ al iniciar la discusión.

Medina subrayó que los 12 mil soles que actualmente entrega el futbolista ya constituyen un esfuerzo considerable, puesto que gran parte de esa suma se destina a la educación de sus tres hijos.

“Ella dice que mucho de esto se va en colegios. Okey, pero sesenta y cuatro mil. Yo creo que ese más bien es todo su sueldo que él recibe allá en Ecuador. O hasta menos, de repente. Dicen que uno de los jugadores mejor rankeados en el Emelec gana entre diez mil y quince mil dólares mensuales. Supongamos que él gane quince mil, no le va a alcanzar pues sesenta y cuatro mil, tendría que prestarse plata”, agregó la conductora.

Magaly utilizó esa afirmación como base para reflexionar sobre el estilo de vida que los hijos de Cueva ya tienen.

“Son chicos que estaban acostumbrados a un cierto nivel de vida, ¿no? Tendría que cambiarles de colegio, ponerlos en un colegio más barato. No creo que él quiera hacer eso, porque finalmente a tus hijos no solo tienes que proclamar y decir: ‘Yo amo a mis hijos, yo soy buen papá’, sino que tienes que demostrarlo también. Y creo que él los acostumbró a ese nivel de vida y no tienen por qué bajar”, manifestó la conductora.