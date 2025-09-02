Wapa.pe
Corte de agua para este lunes 1 de septiembre: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en Lima

Magaly Medina arremete contra Cueva y lo califica de “huachafo” por escoltas: “Si lo voltean, no le cae nada de los bolsillos”

Magaly Medina criticó el exceso de seguridad de Cristian Cueva y lo acusó de buscar publicidad usando a sus hijos.

    Magaly Medina arremete contra Cueva y lo califica de "huachafo" por escoltas: "Si lo voltean, no le cae nada de los bolsillos"
    Magaly Medina arremete contra Cueva
    Magaly Medina arremete contra Cueva y lo califica de “huachafo” por escoltas: “Si lo voltean, no le cae nada de los bolsillos”

    El regreso de Christian Cueva al Perú generó gran revuelo, no solo por reencontrarse con sus hijos tras casi diez meses de distancia, sino también por la polémica que despertó su llegada. El futbolista apareció en Lima rodeado de un imponente equipo de seguridad privada, lo que provocó la inmediata crítica de Magaly Medina, quien no dudó en cuestionar con dureza el exagerado despliegue y hasta lo tildó de “huachafo”.

    Magaly Medina tilda de “huachafo” a Cristian Cueva por sus escoltas

    Durante su programa, Magaly Medina señaló que Cristian Cueva ya no vive su mejor momento deportivo y que su trayectoria está lejos de aquella etapa en la que brilló como figura de la selección peruana.

    “Estos alucinados, encima en el final de su carrera, cuando está jugando para un equipito que ni siquiera es un equipazo en Ecuador, se vienen acá a creerse lo que no son”, expresó la conductora con dureza.

    Asimismo, comparó al mediocampista con futbolistas de mayor prestigio. “Jugadores más importantes, que han hecho más dinero, además que Cueva, como por ejemplo Pizarro, cuando viene a Lima no va con tres gorilones a pasearse por el Jockey. No lo vemos con tres gorilones, con dos carros de seguridad, uno adelante y uno atrás. Ellos sí tendrían algo que temer, que cuidar, porque de verdad los ladrones podrían apuntarles. Pero de Cueva… que si lo voltean no le cae nada de los bolsillos. Ni foto le piden siquiera”, ironizó Medina.

    Magaly Medina arremete contra Cristian Cueva tras su llegada a Perú

    Magaly Medina señaló que el despliegue de seguridad que acompañó a Cristian Cueva en su regreso al Perú parecía responder más a un acto mediático que a una necesidad real. “¿Cuál sería el propósito? ¿Alguien le va a pegar? ¿Alguien le va a hacer algo? ¿Un mar de gente, un tumulto se le va a acercar a pedirle autógrafos, fotos? No, nadie. Y que fuera funcionario del Estado, ministro de Estado. ¡Qué huachafo atorrante, qué horror!”, expresó.

    Además, la conductora recordó los vínculos cuestionables que el futbolista ha mostrado en sus redes sociales, los cuales, según ella, contradicen su actual despliegue de seguridad. “Es cierto que la inseguridad ciudadana es un problema, pero él mismo ha dicho públicamente que es amigo de los trujillanos, que están vinculados a cosas bastante cuestionables. Incluso ha mandado saludos a delincuentes en redes sociales. Entonces, ¿por qué tendría que andar vigilado de esa manera? Bueno… puro show, puro show”, sentenció.

