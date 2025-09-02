Rosario Sasieta aclaró que ejerció gratis como abogada y consiguió acuerdos de alimentos y visitas antes de concluir su patrocinio.

La reconocida abogada Rosario Sasieta sorprendió al anunciar que ya no continuará como defensora legal de Pamela López, expareja de Christian Cueva. La noticia se dio a conocer mediante un documento oficial firmado por ambas, donde se confirma que el patrocinio legal ad honorem concluyó tras un año de acompañamiento. Durante ese tiempo, la letrada logró avances significativos en acuerdos de alimentos y régimen de visitas, antes de cerrar su labor profesional.

“Hacemos de conocimiento a la opinión pública que hemos decidido poner fin al patrocinio legal que le brindamos AD HONOREM a la Sra. M. Pamela López Solórzano desde agosto de 2024 a la fecha”, se lee en el comunicado emitido por Sasieta.

Con este pronunciamiento, la exministra de la Mujer dio por concluida su labor como abogada de Pamela López, a quien representó sin cobrar honorarios, acompañándola en uno de los momentos más difíciles de su vida personal.

Durante el patrocinio, Sasieta asumió un papel clave en el proceso judicial contra Christian Cueva, marcado por una separación mediática y conflictos familiares. La abogada resaltó los resultados conseguidos en este tiempo, como los avances en la pensión de alimentos y en el régimen de visitas de los hijos en común.

“Actualmente, la Sra. López ya está cobrando una asignación anticipada de alimentos en una suma ascendente a S/ 12,000 y que el día de ayer, 19 de agosto de 2025, hemos logrado una conciliación con el Sr. Christian Cueva sobre el régimen de visitas de sus menores hijos ante el 6° Juzgado de Familia de Lima”, explicó Sasieta en el documento, subrayando que las metas planteadas desde el inicio fueron cumplidas a favor de su patrocinada.

Opiniones divididas tras fin de apoyo legal a López

El anuncio generó sorpresa entre quienes seguían el caso, ya que Rosario Sasieta había asumido con convicción la defensa de Pamela desde el inicio del conflicto con el conocido ‘Aladino’.

La letrada pasó a ser su principal respaldo jurídico y mediático, acompañándola en audiencias, entrevistas y diligencias judiciales. No obstante, con esta determinación, ambas acuerdan dar por concluida una relación profesional que, según el comunicado, finalizó de manera cordial.