Christian Cueva deja con la boca abierta a todos al realizar insólito “rechazo” a Pamela Franco en concierto

Christian Cueva deja con la boca ABIERTA todos al realizar insólito “rechazo” a Pamela Franco en concierto | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Tras dejar a sus hijos en casa de Pamela López, Christian Cueva dedicó su último día en Perú a Pamela Franco, acompañándola a una presentación en Barranco. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue solo que el futbolista optara por beber agua en lugar de cerveza, sino también el inesperado desplante que tuvo hacia la cantante durante el espectáculo.

El desplante de Christian Cueva en el escenario

Pamela Franco se presentó junto a Yolanda Medina en un local barranquino, con Cueva siguiéndola y grabándola desde la tribuna. A diferencia de otras ocasiones, el deportista se mostró mucho más reservado y tranquilo, incluso cuando la artista lo animó a subir al escenario para bailar con ella.

“Que venga mi pareja de baile”, exclamó Franco, pero Cueva permaneció serio e hizo caso omiso a la invitación, pese a que el público esperaba su participación. Ante ello, la ex de Christian Domínguez intentó disimular la situación con risas junto a Yolanda, conscientes de que el futbolista no podía exponerse públicamente de esa manera por su carrera.

En un intento por animar al público, Pamela lanzó una frase con evidente doble sentido: “Que todos me quieren, pero en su mundo sueña con ella”, antes de interpretar un tema de desamor. Sin embargo, ni el público ni su pareja parecieron reaccionar como esperaba. Finalmente, ambos abandonaron el local sin mostrar la efusividad que solían tener en otras apariciones públicas.

Rumores de compromiso entre Pamela Franco y Christian Cueva

Tras casi una hora de show, la pareja agradeció a los asistentes y posó para algunas fotos. No obstante, decidieron salir por la puerta trasera para evitar preguntas incómodas, aunque la prensa logró interceptarlos.