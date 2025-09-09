Wapa.pe
Jaime Chincha muere a los 48 años: familiares despiden al periodista en ceremonia íntima

Paco Bazán toma radical decisión en medio de enfrentamiento contra Reimond Manco y críticas de Magaly Medina

Paco Bazán ha protagonizado intensos enfrentamientos mediáticos con Reimond Manco y Magaly Medina durante los últimos días. El presentador tomó una decisión que sorprendió.

    Paco Bazán sorprendió con una determinación inesperada que generó múltiples reacciones. El presentador de El deportivo en otra canchaatraviesa días intensos tras sus enfrentamientos con Reimond Manco y los comentarios de Magaly Medina, y ahora su último movimiento ha dado un nuevo giro a la controversia.

    wapa.pe

    Paco Bazán ‘desaparece’ duros enfrentamientos con Reimond Manco y críticas de Magaly Medina

    Paco Bazán sorprendió a todos sus seguidores al desaparecer de Instagram y TikTok, donde sus cuentas ahora figuran como “no disponibles”. La radical decisión llega en medio de la tormenta mediática que protagoniza con Reimond Manco y las críticas que le lanzó Magaly Medina, quien lo llamó “animal del streaming” y “llorón”.

    El conductor de ‘El deportivo en otra cancha’ solía compartir en esas plataformas tanto aspectos de su vida profesional como momentos con su pareja, Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano. Sin embargo, su abrupta salida del entorno digital ha generado especulaciones sobre si se trata de una medida temporal o definitiva.

    El conflicto se encendió luego de que Reimond Manco lo acusara de ser un “hipócrita”, aludiendo a cambios de postura en sus opiniones. La respuesta de Bazán no tardó en llegar y fue contundente en su programa Ni loco, ni santo:

    “En el año 2023, le estreché la mano por ser educado (…) a la próxima, lo orino, paso a su costado, le levanto la pata y lo orino como lo que es, cualquier cosa. A la próxima lo meo, literal”, expresó en tono desafiante.

    Manco, por su parte, replicó en el set de Magaly Medina con duras palabras hacia su colega: “Se peleaba con Cueva y ahora lo defiende; hablaba mal de Leao Butrón y ahora también lo defiende. Parece que cuando lo llaman, cambia de opinión. Capaz tengo que llamarlo para que hable bien de mí”, ironizó el exfutbolista.

    wapa.pe

    Paco Bazán despierta rumores de indirecta a Magaly Medina tras ser llamado “llorón”

    El nombre de Paco Bazán vuelve a estar en boca de todos. Durante la más reciente emisión de El Deportivo, el conductor lanzó un comentario que muchos interpretaron como una indirecta hacia Magaly Medina, luego de que la periodista lo calificara como “llorón” en medio de su enfrentamiento con Reimond Manco.

    En pleno programa, Bazán se refirió a Gisela Valcárcel como “La reina de la televisión peruana”, lo que generó risas y bulla entre los integrantes de la producción. “Mira, yo vi a la niña de ocho años que estuvo con la reina de la televisión, con Gisela”, expresó inicialmente. Tras notar la reacción, añadió: “¿Pero con quién trabajé yo cuatro años?”.

    La situación se da en medio de la tensión con la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, quien no dudó en ironizar sobre su imagen pública: “Eso de animales televisivos que tienes que aguantar, defenderte en esta jungla de cemento, él no tiene que darles consejo a otros, porque tiene que aplicarlo él, si él es un llorón. Cada vez que hemos llamado cumbiambera a su saliente, venía a lloriquear a mi productor”, sostuvo.

    Magaly también cuestionó las duras expresiones que Bazán utilizó contra Reimond Manco, a quien respondió con un polémico comentario en televisión en vivo. “Qué frases tan desatinadas, de falta de elegancia y de falta de hombría, solo porque Manco le ha dicho ‘sobón’ de Farfán. Hay gente que es sobona por naturaleza. Ahora sobona a Farfán, a Cueva, uno debe morir íntegro”, señaló la periodista.

