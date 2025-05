Magaly Medina fulmina a Paco Bazán por impensado acercamiento con Farfán: "Me avergüenzo de ti"

“El que me llama madrina y ha sido mi sobón, se fue envuelto en papel de regalo a reunirse con Farfán. El alcahuete fue Roberto Martínez en la casa de Farfán. Por eso Paco ha cambiado su interpretación de todo lo que dice Farfán y Cueva. Ahora está del otro lado”, relató.

La conductora de espectáculos no escatimó en críticas hacia el también presentador de ‘El Deportivo’ , al lamentar que haya abandonado su posición crítica frente a Farfán. “Paco ahora se alucina galáctico (…) pensé que Paco era un tipo con dignidad y amor propio y no para que se vaya a arrastrar como si fuera un felpudo en la casa de Farfán. Qué pena enterarse de estas cosas”, expresó.

Según Medina, ahora Bazán habría entablado una estrecha relación con el exfutbolista, a pesar de que este alguna vez lo llamó ‘pisapaja’. “Te nos caíste. Qué feo papel. Me avergüenzo de ti. Ahora cualquier hijo de vecino quiere que sea su madrina”, sentenció la popular ‘urraca’.

Magaly también fue tajante al señalar que ya no considera a Paco Bazán como su ahijado, descartando cualquier posibilidad de reconciliación.

“De todas maneras expulsado de estas canchas hace ratón. A mí me va y me viene. Puedes ser amigo de quien quieras, pero debes ser consecuente con la imagen que has vendido, una imagen de crítico a Farfán”, concluyó.