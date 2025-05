"Cuando yo me enteré fue a los 5 meses y dos semanas, a mí sí me venía mi mes. A parte que era irregular, a los tres meses fue mi última regla y después, ya en el quinto mes me enteré. El doctor me dijo que tenía un embarazo silencioso", contó en un inicio.

La reacción de los conductores no se hizo esperar al conocer que Darinka pasó meses sin saber que estaba embarazada. La sorpresa radicaba en que, pese a mantener una vida íntima activa y notar algunos cambios físicos, no hubo señales que la pusieran en alerta.

"Yo me cuidaba en ese entonces, usaba pastillas diarias. Me enteré porque se movió mi barriga en ese entonces, me fui a ver y a las dos semanas le avisé. como yo te dije era irregular, no me vino y se movió mi barriga", explicó.