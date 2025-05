La popular influencer Darinka Ramírez sorprendió a muchos al debutar como panelista en el programa Entrometidos de Willax TV. A pesar de su nueva faceta en televisión, continúa muy activa en sus redes sociales, donde no pasó desapercibida su reacción ante los comentarios de los cibernautas sobre los célebres pies de Xiomy Kanashiro, respondiendo de manera inesperada y espontánea.

¿Cómo respondió Darinka Ramírez a las críticas sobre los pies de Xiomy Kanashiro?

A través de su cuenta de TikTok, Darinka Ramírez compartió un video en el que aparece cantando el tema "La novia de mi ex" de Luisa Fernanda. “Yo lo conozco, te regala flores, te promete el mundo y te dedica mil canciones. Ese no cambia, chiquita, no te emociones, mi batería dura más que sus relaciones”, dice la letra que rápidamente llamó la atención de sus seguidores, generando diversas reacciones por el mensaje que podría tener entre líneas.

Sin embargo, la madre de la última hija de Jefferson Farfán no imaginó que gran parte de los comentarios en su video estarían dirigidos a los pies de Xiomy Kanashiro, los cuales han sido objeto de críticas en los últimos días. “Regia y bonita, no tienes juanete como la otra”, le escribió un usuario en su clip. Ante esto, Darinka respondió con humor: “¿Quién tiene juanete? ¿Qué me perdí?”, dejando entrever que no le da importancia al tema y que no está pendiente de la actual pareja de su ex.