Katty García se mudó a los Estados Unidos para criar a su hijo junto a su novia Karim García.

Katty García reafirma SU AMOR junto a su NOVIA Karim García con romántico video | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Katty García reafirma SU AMOR junto a su NOVIA Karim García con romántico video | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¡Más amor que nunca! La bailarina Katty García no duda en compartir su amor en su cuenta oficial de TikTok junto a la madre de su hijo, su pareja Karim Vidal.

Recordemos que desde hace algunos meses habían rumores de una presunta separación; sin embargo la influencer demostró que están más juntas que nunca disfrutando del hogar que han formado en los Estados Unidos.

Katty García reafirma su amor con Karim García en TikTok

La bailarina peruana Katty García decidió migrar a los Estados Unidos hace ya varios años para convivir junto a su pareja, la empresaria Karim García. Las jóvenes decidieron tener a su hijito y así completar su hogar lejos de los escándalos del Perú.

Desafortunadamente, desde hace algunos meses se rumoreaba que la pareja había dada por terminada su relación; sin embargo Katy subió un divertido video con su novia, demostrando así que están más juntas que nunca.

En el video, de hace algunos días, se puede ver a la cantante bailando mientras su pareja la graba: “Una rapidita que se nos viene la tormenta de nieve”, se lee en las imágenes.