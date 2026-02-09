Wapa.pe
Katty García reafirma su amor junto a su novia Karim García con romántico video

Katty García se mudó a los Estados Unidos para criar a su hijo junto a su novia Karim García. 

    ¡Más amor que nunca! La bailarina Katty García no duda en compartir su amor en su cuenta oficial de TikTok junto a la madre de su hijo, su pareja Karim Vidal.

    Recordemos que desde hace algunos meses habían rumores de una presunta separación; sin embargo la influencer demostró que están más juntas que nunca disfrutando del hogar que han formado en los Estados Unidos.

    Katty García reafirma su amor con Karim García en TikTok

    La bailarina peruana Katty García decidió migrar a los Estados Unidos hace ya varios años para convivir junto a su pareja, la empresaria Karim García. Las jóvenes decidieron tener a su hijito y así completar su hogar lejos de los escándalos del Perú.

    PUEDES LEER: Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

    Desafortunadamente, desde hace algunos meses se rumoreaba que la pareja había dada por terminada su relación; sin embargo Katy subió un divertido video con su novia, demostrando así que están más juntas que nunca.

    En el video, de hace algunos días, se puede ver a la cantante bailando mientras su pareja la graba: “Una rapidita que se nos viene la tormenta de nieve”, se lee en las imágenes.

    No cabe duda que Katty García se ve más feliz que nunca junto a la madre de su hijo, alejada de todos los escándalos en los que estaba involucrada en el Perú.

    SOBRE EL AUTOR:
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

