Hija de Pamela López se encuentra en delicado estado de salud y empresaria revela la inaudita conducta de Christian Cueva

Katty García sorprende al revelar cómo se gana la vida en EE. UU. y muestra cómo es su lugar de trabajo

Katty García, conocida como la ‘Toñita del Rímac’, regresa a las redes sociales tras más de ocho años en Estados Unidos, mostrando su nueva vida laboral.

    Katty García muestra cómo se gana la vida en los Estados Unidos
    Tras más de ocho años fuera del Perú, Katty García vuelve a llamar la atención en redes, pero esta vez no por un escándalo, sino por la nueva vida que lleva en Estados Unidos. Lejos de la televisión y del mundo del espectáculo, la exbailarina mostró cómo se gana la vida en el extranjero y sorprendió a muchos con su trabajo actual. En TikTok, la recordada ‘Toñita del Rímac’ abrió las puertas de su día a día laboral, revelando un entorno completamente distinto al que conocía el público peruano.

    Katty García muestra su nueva vida laboral en Estados Unidos

    Lejos de los reflectores y de las cámaras que marcaron su etapa como bailarina y chica reality, Katty García sorprendió a miles de usuarios al revelar cómo ha cambiado su vida desde que se mudó a Estados Unidos hace más de ocho años. Aunque dejó atrás la farándula peruana, su comunidad en redes sigue atenta a cada una de sus actualizaciones, y esta vez la exintegrante de 'Bienvenida la tarde' decidió contar a qué se dedica actualmente.

    En un reciente video de TikTok, la popular ‘Toñita del Rímac’ llevó a sus seguidores a un espacio repleto de ropa y paquetes, el cual, según explicó, corresponde al almacén de una casa de modas. Allí, García cumple labores administrativas vinculadas al registro e impresión de pedidos, una responsabilidad que la mantiene activa y también le permite practicar inglés, idioma que continúa perfeccionando.

    "Este es el warehouse de la casa de modas en donde yo trabajo. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, me llega el recibo del pedido que ya hicieron, yo pongo la información en la computadora y proceso el pedido y lo imprimo. Pongo los paquetes aquí y el siguiente que está atrás mío es el que va a sellar las cajas", detalló con evidente entusiasmo.

    La exchica reality también confesó que suele sentirse muy bien tratada en los lugares donde trabaja y no dudó en reflexionar sobre la importancia del bienestar en el ámbito laboral. Al ser consultada por su constante buen ánimo, respondió: "Porque uno siempre trata de buscar el lugar que te haga feliz, y si tú eres feliz en tu trabajo, pues olvídate, tienes un super día".

    Katty García vive alejada de los escándalos en Estados Unidos

    Instalada desde hace varios años en Estados Unidos, Katty García ha logrado dejar atrás la exposición constante y las polémicas que marcaron su etapa en la farándula peruana. Su vida actual transcurre en un ambiente más tranquilo, donde prioriza el bienestar personal y familiar lejos de cámaras y titulares.

    Aunque no se sabe con certeza si mantiene una relación sentimental en la actualidad, se recuerda que la ex Agua Bella contrajo matrimonio con la empresaria peruana Karim Vidal, con quien formó un hogar estable y distinto al ritmo agitado que vivió en el Perú. La bailarina también ha reconocido lo difícil que fue adaptarse a este nuevo país, especialmente por el idioma. “No fue fácil. No hablo bien el inglés, pero no me iba a quedar sentada llorando. Decidí emprender y tener una familia”, contó orgullosa.

