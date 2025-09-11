Dayanita se convierte en tendencia tras anunciar su salida del Perú para iniciar una nueva etapa en su carrera como actriz en Estados Unidos.

Dayanita vuelve a ser tendencia tras anunciar que dejará el Perú para iniciar una nueva etapa en su carrera. La actriz cómica reveló en televisión que ya tiene un contrato en Estados Unidos que le garantizaría un sueldo soñado. Su anuncio generó sorpresa entre sus seguidores, quienes no esperaban esta drástica decisión. Ahora, promete dejar atrás su pasado y reinventarse por completo.

Dayanita se va del Perú para ser actriz en los Estados Unidos

Dayanita sorprendió a todos al revelar en televisión nacional que su nueva etapa laboral en Estados Unidos será altamente remunerada. Durante su participación en ‘Magaly TV, La Firme’, la actriz cómica no dudó en compartir detalles de lo que le espera fuera del país:

"Voy a recibir 7.000 dólares semanales. Unos de estos días me van a entregar mi visa en las manos y lo voy a mostrar en redes", comentó con orgullo, anticipando las dudas que su noticia podría despertar en el público.

El informe mostró a una Dayanita visiblemente emocionada, celebrando su nueva oportunidad. “Miren, pude obtener mi visa de trabajo. Estoy feliz y contenta porque ya me voy a los United States. Voy a hacer contenidos para una empresa privada que todavía no puedo mencionar”, dijo con entusiasmo. Incluso, en tono de broma, aseguró que será la “nueva Marina Gold de Temu”.

La nota también recordó el pasado complicado de la actriz cómica, quien no ha ocultado los momentos difíciles que atravesó. “Gracias a Dios sigo impulsando para adelante. Esa chica de la calle, esa chica que lloraba, irresponsable, que se dormía en vez de ir a trabajar, ya no existe. Ahora sí voy a poner en pie toda mi carrera. No me digas que tú no quisieras ganarte siete mil dólares a la semana”, declaró, reafirmando que está lista para un renacer en su vida profesional.

Magaly Medina advierte a Dayanita

La noticia, que causó revuelo en redes sociales, desató los comentarios más irónicos de la conductora. “Dayanita ahora resulta que dice que le acaban de conseguir una visa de trabajo para los Estados Unidos, hoy se habrá enterado Trump, y bueno, que se va a trabajar como actriz porno a los Estados Unidos y que le va a hacer la competencia a Marina Gold, que es actriz porno, que ella lo ha dicho, que es peruana”, comentó Medina entre risas, dejando claro que el tema no pasó desapercibido para su programa.

Sin embargo, más allá de la sorpresiva elección de carrera, lo que más llamó la atención de la ‘Urraca’ fue la cifra que Dayanita asegura que recibirá. “Lo que más nos ha llamado la atención es que dice que esta empresa que la está llevando a los Estados Unidos como actriz porno le ha ofrecido pagarle siete mil dólares por semana. Siete mil dólares por semana, veintiocho mil dólares al mes", precisó.