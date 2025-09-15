Wapa.pe
Amigo de Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, rompe su silencio tras escándalo de infidelidad: "De cobardes"

Gino Tassara salió en defensa del productor de 'Arriba Mi Gente', tras la polémica con Maju Mantilla, expresando su apoyo en medio de las acusaciones de infidelidad.

    Gino Tassara habla sobre escándalo de infidelidad de Christian Rodríguez y Maju Mantilla | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram
    El caso de Maju Mantilla y Christian Rodríguez sigue generando titulares, pero ahora es Gino Tassara, mejor amigo del productor, quien tomó la palabra. En una reciente entrevista, el comunicador defendió al productor y dio su punto de vista sobre la polémica de infidelidad.

    Gino Tassara defiende a Christian Rodríguez tras polémica con Maju Mantilla

    El escándalo entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez sigue dando de qué hablar. Esta vez, fue el periodista Gino Tassara quien decidió romper el silencio en el podcast ‘Pan con Mago’ y hablar sobre su cercanía con el productor de ‘Arriba Mi Gente’, sorprendiendo a todos con su postura.

    "Maju me parece que es una dama, una señora, ya está separada, hace dos años todo el Perú ha visto el ampay al que está sujeto al padre de sus hijos. Christian Rodríguez es productor del programa 'Arriba Mi Gente', lo conozco desde hace muchos años, es uno de mis mejores amigos", comenzó diciendo.

    Tassara dejó claro que, aunque no aprueba lo ocurrido, mantiene su apoyo a Rodríguez, a quien considera como un hermano. "Christian está casado, tiene una hermosa familia, un gran bebé (...) Su fuente de trabajo de Christian es el programa 'Arriba Mi Gente', con lo que solventa el trabajo para toda su familia. Sea lo que sea voy a apoyar a Christian porque es mi amigo, estamos en las buenas y las malas, cuando hacemos cosas bien aplaudimos y si hacemos cosas mal nos la pu....en persona y en cuatro paredes", agregó.

    El comunicador también criticó con dureza a Gustavo Salcedo por filtrar los supuestos chats y poner en riesgo la imagen de todos los involucrados. "Maju es una dama y una señora y me parece cobarde lo que ha hecho el papá de los hijos de Maju", expresó, rechazando las declaraciones del deportista sobre haberlos visto juntos en un auto.

    Magaly Medina se burla de Christian Rodríguez y lo compara con Gustavo Salcedo en pleno programa

    Magaly Medina volvió a encender la polémica en su espacio televisivo al referirse a la relación extramatrimonial que involucra a Christian Rodríguez y Maju Mantilla. La periodista no solo comentó el caso, sino que lanzó fuertes calificativos contra el productor de Arriba mi Gente, llegando incluso a compararlo con Gustavo Salcedo, esposo de la ex Miss Mundo.

    "No sé qué le vio. Dicen que hay que besar varios sapos para encontrar al príncipe. Ella encontró al príncipe y luego besó al sapo, pero el sapo no se convirtió en príncipe. (...) La sonrisa. Ahora los odontólogos llueven. Hay una diferencia drástica. Con sus escasos recursos conquistó a Maju", mencionó Magaly Medina sin esconder sus risas.

    La ‘Urraca’ continuó con las comparaciones mientras el público en el set reía: "Uno practica remo en las Olimpiadas y el otro corre por el Malecón. Uno tiene la apariencia de modelo y al costado el aprendiz de runner. Miren las fachas. Hay diferencias abismales. (...) No sigamos porque ya me dio pena. Como decían las redes 'Maju, era darle celos, no risa' jaja", agregó la conductora, desatando más comentarios en redes sociales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

