Maju Mantilla se pronuncia y ENCARA a Gustavo Salcedo tras ser acusada de infidelidad: "Esta separación es entre tú y yo"

Se filtran los amorosos mensajes de Maju Mantilla con productor de Latina

Tras revelarse que Maju Mantilla habría engañado a su aun esposo, se sigue revelando más información.

    Se filtran los amorosos mensajes de Maju Mantilla con productor de Latina
    Se FILTRAN los amorosos mensajes de Maju Mantilla con productor de Latina: "Mi amor" | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Se filtran los amorosos mensajes de Maju Mantilla con productor de Latina

    ¡Explota la bomba! La polémica en torno a Maju Mantilla no se detiene luego de que Gustavo Salcedo asegurara en Magaly TV La Firme que su aún esposa le fue infiel con Christian Rodríguez, productor de Arriba Mi Gente. El empresario afirmó contar con chats comprometedores entre ambos, los cuales terminaron en manos de Rodrigo González, quien no dudó en mostrarlos en Amor y Fuego.

    Amor y Fuego muestra el contenido de los mensajes

    Durante la emisión de su programa, “Peluchín” repasó las recientes declaraciones de la reina de belleza, quien en Arriba Mi Gente pidió a Salcedo respetar los acuerdos de conciliación, aunque tampoco negó de forma explícita la acusación de infidelidad. En ese contexto, González decidió revelar los chats que llegaron a su producción.

    "Mira cómo coordina de comprar cosas, piqueos. No sé si será mucho compromiso para ti, a parte, ¿por qué le llama de amor? Yo te puedo decir cielura, mi cielo, pero no en ese plan ¿no?", comentó el conductor, sugiriendo que el tono de los mensajes era demasiado cercano.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Maju Mantilla arremete contra Gustavo Salcedo y lo expone: "Firmamos un acuerdo de confidencialidad y él lo rompió"

    Además, recalcó que el trato no parecía propio de una relación laboral: "No creo que Maju le hable así a su productor (...) Ella también le insiste, ella también le dice '¿No que nos podíamos ver?', ella también está de buscona. Esto para cualquier marido que ve la conversación es indisimulable". Finalmente, soltó la bomba: "Se hablan de que ya tengo ganas de verte, de abrazarte", expresó dejando a todos sorprendidos.

    La dura respuesta de Maju Mantilla

    El jueves 11 de septiembre, Mantilla respondió en vivo desde Arriba Mi Gente. Allí criticó duramente a Gustavo Salcedo, quien no dudó en exponerla junto a su familia, pese a que ella nunca lo hizo en situaciones pasadas. La conductora aprovechó para recordarle su propio ampay con Mariana de la Vega, dejando en claro que ella también enfrentó momentos difíciles por su causa.

    "En ningún momento hice acusaciones ni indirectas, y no permitiré que se hagan hacia mí. Esta separación es entre tú y yo", dijo con firmeza, resaltando que siempre mantuvo su apoyo hacia él pese a las críticas.

    Se filtran los amorosos mensajes de Maju Mantilla con productor de Latina
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

