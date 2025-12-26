No respaldó su accionar. Durante las celebraciones navideñas, Pamela López generó revuelo en redes sociales al exponer que el padre de sus hijos se comunicó con ellos bajo los efectos del alcohol. La influencer difundió videos en los que se escucha al futbolista Christian Cueva lanzarle insultos, lo que provocó diversas reacciones. Ante esta situación, la conductora Jazmín Pinedo cuestionó que, pese al tiempo transcurrido, ambos continúen enfrentándose públicamente con los menores de por medio.

Jazmín Pinedo critica que Pamela López haga públicos los videos de Christian Cueva

Luego de que Pamela López revelara que sus tres hijos rompieron en llanto tras la videollamada con su padre y decidiera compartir las grabaciones en Instagram, Jazmín Pinedo expresó su desacuerdo desde el programa Más Espectáculos. La conductora consideró que difundir ese material no fue la mejor decisión.

“Entiendo que se registre una situación así para presentarla ante un juez o un especialista, con el fin de evidenciar un posible daño emocional en los niños. Pero exponer estos videos en redes sociales, cuando se supone que se quiere proteger a los menores, me parece totalmente innecesario”, señaló Pinedo.

Asimismo, hizo un llamado a que el conflicto se maneje de otra manera por el bienestar de los pequeños. “Los niños están atrapados en un problema de adultos que debería resolverse fuera de su alcance. Es triste que, después de tanto tiempo, no hayan podido llegar a un acuerdo. Ojalá se priorice siempre a los hijos”, agregó.

Pamela López responde tras la videollamada de Christian Cueva

Por su parte, Pamela López también se pronunció públicamente y dejó en claro su postura frente a lo ocurrido. A través de sus redes sociales, aseguró que, pese al mal momento, la Navidad no fue arruinada.