Gustavo Salcedo rompió el silencio y confirmó los rumores que rodeaban su matrimonio con Maju Mantilla. El empresario reveló que intentó buscar al productor Christian Rodríguez Portugal para exigirle explicaciones, pero no obtuvo respuesta. Sus declaraciones se dieron a conocer en un reportaje de ‘Magaly TV: La Firme’, donde también se aseguró que el vínculo entre la conductora y el productor habría durado más de dos años.

Gustavo Salcedo intentó encarar a productor vinculado con Maju Mantilla

Gustavo Salcedo decidió hablar sin filtros y confirmó públicamente lo que hasta hace poco era solo especulación: intentó encarar al productor involucrado en el escándalo con Maju Mantilla, pero este, según su versión, se negó a darle la cara.

El tema salió a la luz en un reportaje de 'Magaly TV: La Firme', donde se reprodujo la voz del empresario, quien admitió que la supuesta relación de su aún esposa con Christian Rodríguez Portugal habría durado más de dos años.

Salcedo no dudó en lanzar duras críticas contra el productor. “Es una persona sin valores, yo he tratado de hablar con él en algún momento, pero no da la cara. Así que no sé cómo Latina tiene gente así en su canal. Gente sin principio y sin valores. Es un tema que no me compete”, dijo con evidente molestia, reflejando su indignación y decepción.

Magaly Medina, por su parte, también confirmó la versión del empresario durante su programa. “Nosotros lo llamamos y él nos confirmó que toda la información que manejamos era totalmente cierta, difícil de creer porque todos tenemos una imagen de Maju muy dulce. Le preguntamos si todo lo que veíamos correspondía a una relación extramarital de más de dos años y él dijo que sí”, expresó la conductora, dejando en claro que la información había sido verificada.

Escándalo en la TV: acusan a Maju Mantilla de relación secreta con su productor

La polémica en torno a Maju Mantilla sigue creciendo y ahora toma un giro más escandaloso. La conductora de ‘Arriba mi gente’ quedó en el centro de la tormenta luego de que se revelara que, presuntamente, habría mantenido una relación sentimental con su productor durante dos años, información que ha desatado una ola de comentarios en redes.

El tema explotó en el programa ‘Magaly TV: La Firme’, donde la propia Magaly Medina anunció que su equipo logró reunir pruebas que confirmarían las sospechas que circulaban desde hace meses. “Estábamos siguiendo esta información desde hace tiempo, pero no podíamos difundir nada porque aún no estaba confirmado. Finalmente, llegó documentación y material que nos permitió corroborar lo que se decía: que Maju Mantilla habría tenido una relación clandestina con su productor de Arriba mi gente”, reveló la periodista.

La sorpresa fue aún mayor cuando la conductora aseguró que el propio Gustavo Salcedo, esposo de Maju, habría validado esta información.