Maju Mantilla reacciona ante rumores de infidelidad que la vinculan con su productor. La conductora habló ante las acusaciones hechas por su exesposo Gustavo Salcedo.

Maju Mantilla volvió a ser tendencia tras pronunciarse sobre los rumores que la relacionan con su productor de ‘Arriba mi gente’. La conductora fue interceptada en plena calle y su reacción dejó a muchos sorprendidos. Las especulaciones sobre una posible infidelidad han generado todo tipo de comentarios en redes, luego de que su expareja, Gustavo Salcedo, la acusara de serle infiel durante dos años.

Maju Mantilla rompe el silencio tras ser acusada de infidelidad

La conductora de ‘Arriba mi gente’ fue abordada en plena vía pública para aclarar los comentarios que la vinculan sentimentalmente con su productor, Christian Rodríguez Portugal.

Frente a las cámaras del programa ‘Chimi churri’ de Trivu TV, Maju Mantilla mostró seriedad y, aunque se notaba su incomodidad, respondió sin evasivas a la pregunta que todos esperaban: ¿hubo infidelidad? “Perdona. No hablen de esas cosas que no son ciertas”, respondió de inmediato.

El clip, que no tardó en viralizarse en redes, dejó ver a una Maju distinta, sin su característica sonrisa. A pesar de la insistencia del reportero, su respuesta fue la misma: “Perdona. No hablen de esas cosas”. La contundencia de su negativa no logró frenar las especulaciones, sobre todo porque el origen de los rumores fue nada menos que el programa de Magaly Medina.

En Magaly TV: La Firme, la ‘Urraca’ presentó información que señalaba un vínculo sentimental entre Mantilla y Rodríguez de, presuntamente, dos años de duración. Para aumentar el escándalo, Gustavo Salcedo, aún esposo de la conductora, dio su propia versión en la que calificó al productor como “una persona sin valores” y reveló que intentó confrontarlo, pero “nunca le dio la cara”.

¿Quién es Christian Rodríguez Portugal, el productor envuelto en el escándalo con Maju Mantilla?

Christian Rodríguez Portugal ha pasado de ser un nombre poco conocido en el mundo de la televisión a convertirse en el centro de una de las polémicas más sonadas de la farándula peruana. Todo empezó cuando Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, lo señaló como la persona con quien la conductora habría mantenido una relación extramatrimonial de más de dos años.

Rodríguez Portugal es productor del magazine Arriba mi gente y, hasta antes del escándalo, era reconocido por su trabajo tras cámaras y su bajo perfil mediático. Sin embargo, un reportaje emitido en ‘Magaly TV: La Firme’ lo puso en el ojo público al exponer que su cercanía con la ex Miss Mundo podría haber ido más allá de lo laboral.

La investigación de la ‘Urraca’, respaldada por las declaraciones de Salcedo, sostiene que el supuesto vínculo habría iniciado alrededor de 2023 y se habría mantenido en secreto hasta hace poco. La revelación sorprendió a los televidentes, pues Rodríguez no suele aparecer en pantalla, pero tiene una sólida trayectoria en televisión, habiendo trabajado en cadenas como América TV y Latina.