Gustavo Salcedo asombra al dar revelador detalle sobre el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. 

    Gustavo Salcedo decidió romper su silencio y contar su versión sobre el fin de su matrimonio con Maju Mantilla. El deportista sorprendió al aparecer en Magaly TV La Firme y revelar detalles desconocidos de su separación, generando aún más especulaciones sobre una posible infidelidad de la exreina de belleza.

    Gustavo Salcedo habla de su separación con Maju Mantilla

    El programa de Magaly Medina difundió un adelanto de la entrevista que rápidamente encendió la farándula peruana. Por primera vez, Salcedo se animó a hablar abiertamente de su ruptura y confirmó que llegó a encontrar a Maju acompañada en su propio automóvil.

    “Tú los encontraste en el carro de ella, ¿eso es cierto?”, le preguntó el reportero de ATV. El empresario no dudó en responder de manera directa: “Sí”. Sin embargo, no precisó si aquello significó un engaño como tal, dejando la duda en el aire.

    Por su parte, Maju Mantilla prefirió mantener la reserva. Cuando se conoció la noticia de su separación, la conductora de televisión pidió respeto a su privacidad y a la de sus hijos. “Estos días han sido muy complicados para mi familia y para mí. Tengo otros temas personales que me preocupan, pero los voy a resolver de forma privada, sin exponerlos”, expresó en aquel momento.

    El difícil momento personal de Maju Mantilla

    Cabe recordar que, semanas atrás, se supo que Maju no solo atravesaba la ruptura con Gustavo Salcedo, sino también un problema familiar de gran peso. Según el programa Entrometidos, la exMiss Mundo solicitó un permiso laboral antes de anunciar su separación, ya que debía atender trámites relacionados con la delicada salud de un ser muy cercano.

    “Ella ya había pedido permiso porque tenía que ocuparse de un familiar en estado crítico. Justo en medio de esa situación surge el tema de Gustavo. Son dos asuntos distintos, pero igual de dolorosos”, explicó uno de los panelistas del espacio televisivo.

    Brenda Quiroz

    Brenda Quiroz

Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL.

