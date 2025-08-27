Maju Mantilla está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida.

Maju Mantilla enfrenta PENOSO momento en su vida en medio de su tormentoso divorcio con Gustavo Salcedo | Créditos: Composición Wapa | Fuente: América / Difusión

La conductora de televisión Maju Mantilla volvió a ser protagonista de los titulares luego de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, confirmara públicamente su separación. Tras ello, la exMiss Mundo ha optado por mantener el proceso de divorcio bajo estricta reserva; sin embargo, salió a la luz que no solo atraviesa un difícil momento sentimental, sino que también enfrenta otra situación complicada.

Maju Mantilla no solo atraviesa el fin de su matrimonio

En medio de esta sorpresiva ruptura, circularon diversas versiones sobre las razones de la separación entre Maju y Gustavo, quienes incluso habían viajado recientemente a Argentina. No obstante, lo que pocos conocían es que la presentadora peruana también lidia con la delicada salud de un ser querido, lo que agrava aún más su situación emocional.

Durante la última emisión de Entrometidos, uno de los panelistas reveló detalles sobre la ausencia de Maju en televisión:

"Yo les voy a decir por qué Maju se ausentó... porque tiene un familiar muy delicado de salud, mucho antes de que saliera el comunicado. Ese permiso ya lo había solicitado, pues debía atender asuntos familiares por alguien muy cercano que está en una situación crítica", explicó.

Además, el comentarista agregó: "Mientras ella enfrenta este problema familiar tan preocupante, coincidió la publicación del comunicado de su aún esposo, el padre de sus hijos. Son dos temas distintos: por un lado, el de su ser querido enfermo, y por otro, la separación de Gustavo Salcedo".

El comunicado de Gustavo Salcedo

Hace algunos días, Gustavo Salcedo sorprendió al anunciar oficialmente su separación a través de sus redes sociales. En un comunicado compartido en sus historias de Instagram, el empresario explicó que, tras meses de reflexión y luego de firmar una conciliación con Maju Mantilla, decidió hacer pública la noticia.