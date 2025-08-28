Daniela Cilloniz afirmó que no lo dijo con ‘mala vibra’ cuando lanzó esos comentarios de un presunto vínculo entre Maju y Fernando .

Daniela Cilloniz se retracto sobre declaraciones y dijo que no fue de 'mala vibra'. | Composición Wapa.

La periodista Daniela Cilloniz salió al frente para responder a Ricardo Rondón, quien calificó de “ruin” su comentario sobre la supuesta “química” entre Maju Mantilla y Fernando Díaz. La comunicadora dejó en claro que nunca existió mala intención en sus palabras y que sus observaciones fueron malinterpretadas.

Daniela Cilloniz niega mala vibra en sus declaraciones

En una reciente entrevista, Cilloniz explicó que sus comentarios no buscaban dañar la imagen de Maju Mantilla ni la de su compañero Fernando Díaz.

“Entiendo a Ricardo, porque es amigo de Maju, pero en este caso creo que se ha equivocado, porque sí hubo gente que dijo mil cosas sobre Maju y que Gustavo la dejó sin sustento. Yo, lo único que comenté fue que ella y Fernando Díaz tienen ‘química’ y eso lo puede ver cualquiera que prende la televisión. Y no me parece ruin, porque ruin es sinónimo de despreciable y tampoco me parece una calumnia o difamación. No he dicho que son amantes, no me metan en ese saco”, señaló.

La periodista incluso recordó que en el pasado dijo lo mismo de Fernando cuando conducía con Alicia Retto.

“Me da pena lo que vive Maju”

Cilloniz también expresó empatía hacia la exMiss Mundo, reconociendo que atraviesa un proceso personal complicado tras su separación de Gustavo Salcedo.

“Sí, me da pena, pero quizás ella ya no era feliz. Es más penoso estar en un lugar donde ya no eres amada, ¿qué habrá pasado? Es un tema que ellos han preferido llevar en privado. Le deseo lo mejor a Maju”, sostuvo.