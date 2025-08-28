Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sin Ethel y con set vacío: estos fueron los primeros segundos del retorno de ‘América hoy’ , aunque se anunció su salida del aire

Daniela Cilloniz se disculpa con Maju Mantilla por insinuar ‘química’ con Fernando Díaz: “No sabía que él era casado”

Daniela Cilloniz afirmó que no lo dijo con ‘mala vibra’ cuando lanzó esos comentarios de un presunto vínculo entre Maju y Fernando.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Daniela Cilloniz se disculpa con Maju Mantilla por insinuar ‘química’ con Fernando Díaz: “No sabía que él era casado”
    Daniela Cilloniz se retracto sobre declaraciones y dijo que no fue de 'mala vibra'. | Composición Wapa.
    Daniela Cilloniz se disculpa con Maju Mantilla por insinuar ‘química’ con Fernando Díaz: “No sabía que él era casado”

    La periodista Daniela Cilloniz salió al frente para responder a Ricardo Rondón, quien calificó de “ruin” su comentario sobre la supuesta “química” entre Maju Mantilla y Fernando Díaz. La comunicadora dejó en claro que nunca existió mala intención en sus palabras y que sus observaciones fueron malinterpretadas.

    Daniela Cilloniz niega mala vibra en sus declaraciones

    En una reciente entrevista, Cilloniz explicó que sus comentarios no buscaban dañar la imagen de Maju Mantilla ni la de su compañero Fernando Díaz.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Christian Domínguez y Karla Tarazona discuten EN VIVO por Gisela tras polémica con América TV: “No te va a llamar”

    “Entiendo a Ricardo, porque es amigo de Maju, pero en este caso creo que se ha equivocado, porque sí hubo gente que dijo mil cosas sobre Maju y que Gustavo la dejó sin sustento. Yo, lo único que comenté fue que ella y Fernando Díaz tienen ‘química’ y eso lo puede ver cualquiera que prende la televisión. Y no me parece ruin, porque ruin es sinónimo de despreciable y tampoco me parece una calumnia o difamación. No he dicho que son amantes, no me metan en ese saco”, señaló.

    La periodista incluso recordó que en el pasado dijo lo mismo de Fernando cuando conducía con Alicia Retto.

    “Me da pena lo que vive Maju”

    Cilloniz también expresó empatía hacia la exMiss Mundo, reconociendo que atraviesa un proceso personal complicado tras su separación de Gustavo Salcedo.

    “Sí, me da pena, pero quizás ella ya no era feliz. Es más penoso estar en un lugar donde ya no eres amada, ¿qué habrá pasado? Es un tema que ellos han preferido llevar en privado. Le deseo lo mejor a Maju”, sostuvo.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Jefferson Farfán reacciona así ante liberación de 'Cri Cri' tras denuncia: "Consternado, no puede creer esto"

    Además, aclaró que, de haber incomodado a la conductora con sus palabras, pide disculpas: “Si mi comentario fue malinterpretado, le pido disculpas, porque quizás por la coyuntura no fue una expresión afortunada. No sabía que Fernando Díaz es casado. No fue el momento para decir eso, pero siempre fue con buena vibra. Quiero a Maju, es una chica linda, muy buena persona”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Daniela Cilloniz se disculpa con Maju Mantilla por insinuar ‘química’ con Fernando Díaz: “No sabía que él era casado”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Jefferson Farfán reacciona así ante liberación de 'Cri Cri' tras denuncia: "Consternado, no puede creer esto"

    Melissa Klug confiesa la millonaria carrera que estudia el hijo mayor de Jefferson Farfán

    Tula Rodríguez sería la nueva conductora tras salida del aire de 'América Hoy' tras conflicto con Gisela Valcárcel

    Estreno de ‘Mostritos y Pirañas’, nuevo programa digita de Gisela, sorprendió con récord de audiencia: “La gente ni nos conoce”

    La radical transformación de vida de Krayg Peña, la expareja de Korina Rivadeneira y chico reality tras ser expulsado de Perú

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela Franco y Christian Cueva se reunen en Ecuador y disiparon los rumores de ruptura con fotos: “Nuestros momentos son únicos”

    ¿Pronunciamiento? Fernando Díaz aparece en medio de presunta infidelidad con Maju Mantilla

    Mark Vito Villanella confiesa que nunca trabajó y recibe fuerte crítica de su suegra: "Eres un vagazo"

    Imitadores de ‘Yo Soy’ que ya FALLECIERON y NO lo sabías

    Fernando Díaz toma INESPERADA decisión tras rumores de relación con Maju Mantilla tras su separación

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    INDIANA TRAVEL PERU

    Full Day Paracas - Huacachina Transporte + guía + Desayuno + bodega + Show y más

    PRECIO

    S/ 78.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;