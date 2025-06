“(Ana Paula puede pensar que se lo quieres quirar) ¡Jamás! Ni que estuviera en drogas, ja, ja, ja. No es ni la sombra de lo que era antes, la Consorte lo ha envejecido, se le nota matado. Yo tengo un esposo maravilloso que me ha dado a mis dos hijas y una familia hermosa ", expresó.

“Me han cuadrado los dos (Paolo y Ana Paula Consorte). El ‘sacolargo’ me ha escrito lo que ella le ha dictado y ella desde la una de la tarde hasta las cuatro no ha parado de escribir. ¡Qué horror, Dios mío! Alondra es mi amiga hasta el día de hoy, ella estuvo con Paolo después que salí con él y esta ‘loca’ me escribe a cuadrarme después de 12 años que salí con Paolo, que vaya a terapia. Bien insegura mi comadre", expresó.