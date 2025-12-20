Angie Jibaja regresó al Perú y se reencontró con sus hijos tras cinco años, agradeciendo a Romina Gachoy , pareja de Jean Paul Santa María , por facilitar la reunión.

Angie Jibaja regresó al Perú y luego de cinco años se reencontró con sus hijos con Jean Paul Santa María. La recordada ‘Chica de los tatuajes’ sorprendió al decidir dedicarle unas emotivas palabras a Romina Gachoy, pareja del cantante, quien se ha encargado del cuidado de los niños y le permitió verlos tras un largo distanciamiento. ¿Qué le dijo Angie a la modelo uruguaya?

Angie Jibaja agradece a Romina Gachoy

Angie Jibaja fue invitada al pódcast ‘Por no decirlo’, espacio en el que habló abiertamente sobre el proceso que la llevó a reencontrarse con sus hijos y destacó el papel clave que tuvo Romina Gachoy como intermediaria en este acercamiento. La modelo no ocultó su emoción al recordar lo vivido y resaltó la disposición y compromiso que encontró en ella.

“Quiero agradecerle muchísimo a Romina por haberlo hecho realidad, porque gracias a ella que hemos estado en comunicación... Me ha permitido poder tener la oportunidad de volver a ver a mis niños. Fue lo máximo. No los veía hace más de cinco años. Fue súper emotivo y agradecerle muchísimo por todo el trabajo que viene realizando y haciendo en su casa. Sé que es muy sacrificado el rol que ella tomó muy joven y por eso yo siempre la he admirado”, expresó.

Durante la conversación, Jibaja también se refirió al respeto y cariño que siente por Gachoy, subrayando que reconoce la complejidad de asumir el rol de madrastra bajo la exposición constante de los medios. “Nada, un beso para ti hermosa. De verdad, de corazón, siento full love, full amor”, añadió.

Romina Gachoy se pronuncia tras encuentro de Angie Jibaja con sus hijos

Conseguir que Angie Jibaja pudiera reencontrarse con sus hijos no fue un camino sencillo. La gestión demandó tiempo, conversaciones constantes y un trabajo emocional delicado. Romina Gachoy asumió ese rol, dialogando en reiteradas ocasiones con los menores para que aceptaran ver a su madre, un proceso que se dio en coordinación con la abuela materna, Maggie Liza.

No obstante, el resultado final estuvo lejos de lo esperado. Tras concretarse la visita, la situación se tornó tensa debido a las reacciones posteriores de Jibaja en redes sociales. De acuerdo con lo que Gachoy declaró a medios como Trome, las publicaciones en las que la exmodelo volvió a cuestionar a Jean Paul Santa María y a su esposa generaron malestar en los menores, afectando directamente el avance logrado.

La decepción fue tal que, según explicó Romina, los hijos decidieron no continuar con el acercamiento, ya que uno de los acuerdos principales no fue cumplido.