Jefferson Farfán reacciona así ante liberación de 'Cri Cri' tras denuncia: "Consternado, no puede creer esto"
Tilsa Lozano destinó un espacio en su programa La Noche Habla para referirse a la liberación de Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán y conocido como ‘Cri Cri’, quien pasó cerca de un año en prisión tras ser acusado de agredir sexualmente a una joven durante una reunión en la casa de la ‘Foquita’.
La exVengadora explicó que, días atrás, ya había escuchado rumores sobre la salida de ‘Cri Cri’ y decidió comunicarse con el conductor de Enfocados para confirmar la información, la cual fue validada por él.
Tilsa Lozano revela que conversó con Jefferson Farfán
“Es un tema sumamente delicado, lo traté con pinzas, le mandé un mensaje y pregunté si esa información que había llegado a mí era verdad, efectivamente me lo confirmó y me dijo que sí, que no quería hablar del tema pero que era una noticia que ya se venía escuchando, obviamente que a él sus abogados ya le había informado”, relató.
Tras confirmarse la noticia, Tilsa señaló que volvió a contactar a Jefferson Farfán y lo notó muy afectado. “Hoy le volví a escribir, está totalmente desencajado, consternado, no puede creer la resolución de esto, es un tema muy delicado”, agregó la popular ‘Colita’.
Asimismo, la conductora sostuvo que, de acuerdo con fuentes cercanas a la ‘Foquita’, apelarán la resolución judicial que permitió la liberación en primera instancia.
“Se sabe que siempre se resguarda a la víctima en estos casos, pero tengo entendido por muy buenas fuentes, por personas muy cercanas a Jefferson, que van a apelar, sé que han mostrado como pruebas videos de adentro de la casa, han habido también testigos, que él ha testificado, no quiero mencionar muchos detalles, es un tema muy delicado, pero la familia más cercana está bastante consternada con esta desición pero tengo entendido que esto no se va quedar así y van a apelar”, manifestó.