Doña Judith Guadalupe expresó su gratitud hacia su hermana, la mamá de Jefferson Farfán , por el respaldo incondicional que le brindó tras la liberación de su hijo.

La liberación de Christian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, marca un giro en un caso que mantuvo a su familia en angustia y bajo la atención pública durante casi un año. El primo de Jefferson Farfán salió en libertad tras permanecer once meses y seis días en el penal de San Juan de Lurigancho, donde estuvo recluido por una denuncia de violencia sexual interpuesta por una joven de 19 años.

El miércoles, al recuperar su libertad, Martínez reafirmó su inocencia, mientras que su madre, su esposa y su abogado ofrecieron testimonios cargados de emoción y esperanza.

Tía de Jefferson Farfán se pronuncia

Desde tempranas horas, doña Judith Guadalupe Farfán aguardaba la salida de su hijo a las afueras del penal. Visiblemente conmovida, celebró la decisión judicial que lo favoreció en primera instancia:

“De verdad que ha sido bien, bien doloroso tenerlo ahí, siendo él inocente, porque yo conversé con él en La Molina. Conversé con él en La Molina el día uno y él me contó todo. Entonces, por eso yo llego a decir en el momento, cuando ya se lo llevan a Ancón, de que yo lo voy a sacar, porque yo ya sabía la verdad. Con toda la emoción de que ya salga, porque se hizo justicia. Once meses encerrado de nada y no es justo”, expresó.

El abogado de Martínez Guadalupe confirmó la absolución inicial de su cliente: “En primera instancia es absuelto, inocente”. Consultado sobre el siguiente paso en el proceso, precisó:

“Nada, que siga el proceso. Si hay una apelación, apelarán y si no, bueno, se queda ahí nada más. Claro, inocente de todos los cargos”, declaró al programa de Magaly Medina.

Esposa de 'Cri Cri' se pronuncia

La esposa de ‘Cri Cri’, también emocionada, compartió cómo vivió los momentos previos al reencuentro con él:

“Claro, feliz. Hace diez minutos ha hablado, ha llorado de alegría. Y bueno, estamos a la espera de su salida, para que vaya a ver a los bebés”, comentó, destacando cuánto aguardaban sus hijos este momento.

Entre lágrimas, doña Judith reiteró su fe en la inocencia de su hijo y el sufrimiento que atravesó toda la familia:

“Como que con él está emocionado, porque él lo dijo desde un principio, que él no había sido, que él nunca hizo lo supuestamente de lo que decían, lo que lo acusaron. Está tranquilo, está feliz porque también se va a encontrar con sus hijos, que han sufrido mucho sus hijos, su suegra, yo, mi hija, todos. Ha sido una pesadilla de once meses y seis días”.