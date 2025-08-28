Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sin Ethel y con set vacío: estos fueron los primeros segundos del retorno de ‘América hoy’ , aunque se anunció su salida del aire

Madre de ‘Cri Cri’ impacta al revelar que mamá de Jefferson Farfán sí la apoyó: "No hablo con él"

Doña Judith Guadalupe expresó su gratitud hacia su hermana, la mamá de Jefferson Farfán, por el respaldo incondicional que le brindó tras la liberación de su hijo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Madre de ‘Cri Cri’ impacta al revelar que mamá de Jefferson Farfán sí la apoyó: "No hablo con él"
    Mamá de Cri Cri habla de mamá de Farfán
    Madre de ‘Cri Cri’ impacta al revelar que mamá de Jefferson Farfán sí la apoyó: "No hablo con él"

    La liberación de Christian Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, marca un giro en un caso que mantuvo a su familia en angustia y bajo la atención pública durante casi un año. El primo de Jefferson Farfán salió en libertad tras permanecer once meses y seis días en el penal de San Juan de Lurigancho, donde estuvo recluido por una denuncia de violencia sexual interpuesta por una joven de 19 años.

    El miércoles, al recuperar su libertad, Martínez reafirmó su inocencia, mientras que su madre, su esposa y su abogado ofrecieron testimonios cargados de emoción y esperanza.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Melissa Klug confiesa la millonaria carrera que estudia el hijo mayor de Jefferson Farfán

    Tía de Jefferson Farfán se pronuncia

    Desde tempranas horas, doña Judith Guadalupe Farfán aguardaba la salida de su hijo a las afueras del penal. Visiblemente conmovida, celebró la decisión judicial que lo favoreció en primera instancia:

    “De verdad que ha sido bien, bien doloroso tenerlo ahí, siendo él inocente, porque yo conversé con él en La Molina. Conversé con él en La Molina el día uno y él me contó todo. Entonces, por eso yo llego a decir en el momento, cuando ya se lo llevan a Ancón, de que yo lo voy a sacar, porque yo ya sabía la verdad. Con toda la emoción de que ya salga, porque se hizo justicia. Once meses encerrado de nada y no es justo”, expresó.

    El abogado de Martínez Guadalupe confirmó la absolución inicial de su cliente: “En primera instancia es absuelto, inocente”. Consultado sobre el siguiente paso en el proceso, precisó:

    “Nada, que siga el proceso. Si hay una apelación, apelarán y si no, bueno, se queda ahí nada más. Claro, inocente de todos los cargos”, declaró al programa de Magaly Medina.

    Esposa de 'Cri Cri' se pronuncia

    La esposa de ‘Cri Cri’, también emocionada, compartió cómo vivió los momentos previos al reencuentro con él:

    “Claro, feliz. Hace diez minutos ha hablado, ha llorado de alegría. Y bueno, estamos a la espera de su salida, para que vaya a ver a los bebés”, comentó, destacando cuánto aguardaban sus hijos este momento.

    Entre lágrimas, doña Judith reiteró su fe en la inocencia de su hijo y el sufrimiento que atravesó toda la familia:

    “Como que con él está emocionado, porque él lo dijo desde un principio, que él no había sido, que él nunca hizo lo supuestamente de lo que decían, lo que lo acusaron. Está tranquilo, está feliz porque también se va a encontrar con sus hijos, que han sufrido mucho sus hijos, su suegra, yo, mi hija, todos. Ha sido una pesadilla de once meses y seis días”.

    La madre también cuestionó las razones de la denunciante: “No sé el motivo por el cual esta chica hizo eso. No, no lo sé. Eso es lo que queremos llegar a saber: qué pasó por su mente al hacer eso, ¿no? Hacer ese daño. No solamente le hizo daño a él, le hizo daño a toda la familia”. En la misma línea, la esposa fue clara al remarcar: “Mucho, solo sé que está absuelto de todo”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Madre de ‘Cri Cri’ impacta al revelar que mamá de Jefferson Farfán sí la apoyó: "No hablo con él"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Melissa Klug confiesa la millonaria carrera que estudia el hijo mayor de Jefferson Farfán

    Edison Flores revela que la separación con Ana Siucho le ‘quitó su tranquilidad’

    Allison Pastor lanza IMPENSADO post en medio de confesión de Greissy Ortega sobre agresión a Randol

    La radical transformación de vida de Krayg Peña, la expareja de Korina Rivadeneira y chico reality tras ser expulsado de Perú

    Productor de ‘América Hoy’ compartió POTENTE mensaje tras suspensión del programa

    Lo más vistos en Farándula

    La radical decisión de Ethel Pozo en medio de su supuesta salida de 'América Hoy'

    Tula Rodríguez sería la nueva conductora tras salida del aire de 'América Hoy' tras conflicto con Gisela Valcárcel

    Daniela Cilloniz INSINUÓ relación entre Maju Mantilla y Fernando Díaz tras fin de matrimonio con Gustavo Salcedo: "Hay química"

    Angie Jibaja sorprende al pedir ayuda en redes sociales: “Regálenme algo, que necesito”

    'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, saldrá libre tras acusación por agresión sexual

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Sheccid Salon Boutique

    Balayage o mechas creativas + tinte baño de color + cepillado, ondas y más

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    INDIANA TRAVEL PERU

    Full Day Paracas - Huacachina Transporte + guía + Desayuno + bodega + Show y más

    PRECIO

    S/ 78.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;