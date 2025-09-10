Wapa.pe
¡Atención afiliados! Retiro AFP 2025 tendría nueva fecha de debate: así podrías acceder a S/21,450

Exreportera de Magaly, famosa voz de los ampays, renuncia y CONFIRMA el motivo de su salida: "Todo tiene un límite"

Nathaly Julca, reconocida voz de 'Magaly TV La Firme', confirmó su salida del programa y explicó los motivos que la llevaron a ello.

    Exreportera de Magaly, famosa voz de los ampays, renuncia y CONFIRMA el motivo de su salida: "Todo tiene un límite"
    Naty Julca habría renunciado al programa de Magaly | Composición: Wapa / Captura de pantalla TikTok
    Exreportera de Magaly, famosa voz de los ampays, renuncia y CONFIRMA el motivo de su salida: "Todo tiene un límite"

    La ausencia de Nathaly Julca en los recientes promocionales de ‘Magaly TV La Firme’ ha generado gran preocupación entre los televidentes. La periodista, conocida por su inconfundible voz en los avances del programa conducido por Magaly Medina, rompió el silencio con un mensaje que podría decirlo todo tras esta decisión.

    Nathaly Julca rompe el silencio y confirma su renuncia a ‘Magaly TV La Firme’

    Nathaly Julca, reconocida voz de los “ampays” de ‘Magaly TV La Firme’, siguen creciendo. En medio de los comentarios de los fans, la comunicadora publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales.

    A través de su cuenta de Instagram, Julca dejó ver su postura frente a la situación que atraviesa. “Sí. Todo tiene un límite. Tu paz”, se lee en la frase compartida en sus historias, lo que muchos interpretaron como una indirecta sobre su decisión de dejar el espacio conducido por Magaly Medina.

    El mensaje no pasó desapercibido para quienes se preguntan si la salida de Julca es definitiva. La periodista se convirtió en una figura clave dentro de la producción, narrando los avances y “ampays” más recordados de la televisión peruana.

    La reconocida periodista y voz oficial de los “ampays” de 'Magaly TV La Firme', Nathaly Julca, anunció oficialmente su salida del popular programa de ATV. Tras varios años siendo pieza clave en el equipo periodístico y la narradora de los avances promocionales, decidió cerrar esta etapa de su carrera.

    “Sí, renuncié, por respeto a mí y a mi carrera (…) decidí dar un paso al costado”, declaró para La República, dejando claro que la decisión fue meditada y que responde a motivos personales y profesionales que ya no estaba dispuesta a pasar por alto.

    Aunque evitó profundizar en los conflictos internos que habrían llevado a su renuncia, Julca resaltó la importancia del apoyo recibido tras hacer pública su decisión. “La gente que me conoce sabe mi trabajo y me basta con el respaldo de varios colegas que me escribieron a darme su apoyo”, expresó, mostrando gratitud hacia quienes la respaldaron en este momento.

    Nathaly Julca, voz de los “ampays”, renuncia a 'Magaly TV La Firme' en medio de crisis en ATV

    La emblemática voz en off de 'Magaly TV La Firme', Nathaly Julca, sorprendió a los seguidores del programa tras confirmarse su salida del espacio de espectáculos de ATV. La noticia fue dada a conocer por el periodista Christian Bayro en redes sociales, donde aseguró que la renuncia ocurre en medio de tensiones internas dentro del equipo de producción.

    Julca era una figura reconocida detrás de cámara, ya que durante años fue la encargada de narrar los promocionales y los famosos “ampays” que marcaron la pauta en la televisión peruana. Su trabajo se convirtió en un sello del programa, al punto de estar presente en revelaciones mediáticas como el escándalo de Christian Domínguez.

    Los rumores sobre su renuncia se intensificaron el fin de semana luego de que el periodista Christian Bayro revelara detalles de la crisis interna que atraviesa el equipo periodístico de ATV.

    Bayro relató en TikTok: “Camerino roto en la producción de Magaly Medina (...) Hace ya mucho tiempo atrás los reporteros de ‘Magaly TV’ están todos peleados, Jhon Tirado versus Gianfranco Pérez y Nathaly Julca”. De acuerdo con el comunicador, la tensión llegó a su punto máximo después del lanzamiento de un podcast creado por Jhon Tirado y Gianfranco Pérez, donde habrían lanzado indirectas a dos de sus colegas, lo que terminó por dividir aún más al equipo.

    En ese contexto, la periodista habría optado por dejar el programa. “Nathaly ha renunciado porque no soporta los desplantes de sus compañeros, inclusive esta disputa se asentó más cuando Jhon y Gianfranco hicieron su podcast”, explicó Bayro. Además, el periodista mostró un video en el que los reporteros de “la urraca” enviaban mensajes indirectos en su proyecto independiente, sin mencionar nombres.

    Finalmente, Bayro señaló que el productor Patrick Llanos le ha dado la oportunidad a Julca de reconsiderar su decisión, mientras que Magaly Medina ha optado por respetar la medida tomada por la reportera.

