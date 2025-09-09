Magaly Medina arremete contra Guillermo Dávila tras reconciliación con Vasco: “Lo utilizó para traer gente a su concierto”

Magaly Medina criticó a Guillermo Dávila y recordó la lucha de Vasco Madueño y su madre para que lo reconozca como su hijo

Magaly Medina, la famosa 'Urraca', arremetió contra Guillermo Dávila en su programa en vivo, pero no por la voz del cantante. La periodista recordó la larga lucha de la madre de Vasco Madueño para que Dávila reconozca legalmente a su hijo y le dé su apellido, cuestionando la actitud del artista frente a la responsabilidad que le corresponde.

La urraca indicó que ella y su equipo fueron testigos del proceso legal que enfrentó la madre de Vasco y del corazón de piedra que mostró el cantante venezolano durante años.

“Hay una cosa que me desagrada de Guillermo Dávila. No es su panza ni que no tenga voz. Lo que a mí me cae mal es esa postura que tuvo, que no es disculpable ni perdonable: el hacer sufrir a Vasco y a su madre por muchos años”, remarcó la periodista.

“Nosotros acompañamos a la madre de Vasco en largos procesos, una mujer que se enfermó de cáncer luego de buscarle un apellido legal para su hijo y se topó siempre con un corazón duro y frío como el de Guillermo Dávila”, agregó Magaly, sin pelos en la lengua.

No confía en Guillermo Dávila

Para la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, Guillermo Dávila habría aprovechado a su hijo para atraer público a su concierto y aseguró que no le cree, a pesar de que en una ocasión le dijo a Vasco que compartieran escenario.