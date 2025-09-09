Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Jaime Chincha muere a los 48 años: familiares despiden al periodista en ceremonia íntima

Magaly Medina arremete contra Guillermo Dávila tras reconciliación con Vasco: “Lo utilizó para traer gente a su concierto”

Magaly Medina criticó a Guillermo Dávila y recordó la lucha de Vasco Madueño y su madre para que lo reconozca como su hijo

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Magaly Medina arremete contra Guillermo Dávila tras reconciliación con Vasco: “Lo utilizó para traer gente a su concierto”
    Magaly Medina contra Guillermo Dávila
    Magaly Medina arremete contra Guillermo Dávila tras reconciliación con Vasco: “Lo utilizó para traer gente a su concierto”

    Magaly Medina, la famosa 'Urraca', arremetió contra Guillermo Dávila en su programa en vivo, pero no por la voz del cantante. La periodista recordó la larga lucha de la madre de Vasco Madueño para que Dávila reconozca legalmente a su hijo y le dé su apellido, cuestionando la actitud del artista frente a la responsabilidad que le corresponde.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Hija de Alfredo Zambrano sorprende al revelar la verdad de su relación con Magaly Medina

    La urraca indicó que ella y su equipo fueron testigos del proceso legal que enfrentó la madre de Vasco y del corazón de piedra que mostró el cantante venezolano durante años.

    Hay una cosa que me desagrada de Guillermo Dávila. No es su panza ni que no tenga voz. Lo que a mí me cae mal es esa postura que tuvo, que no es disculpable ni perdonable: el hacer sufrir a Vasco y a su madre por muchos años”, remarcó la periodista.

    Nosotros acompañamos a la madre de Vasco en largos procesos, una mujer que se enfermó de cáncer luego de buscarle un apellido legal para su hijo y se topó siempre con un corazón duro y frío como el de Guillermo Dávila”, agregó Magaly, sin pelos en la lengua.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Pamela Franco lanza dura publicación tras confirmarse traición de Christian Cueva: "Nadie más te amará como yo"

    No confía en Guillermo Dávila

    Para la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, Guillermo Dávila habría aprovechado a su hijo para atraer público a su concierto y aseguró que no le cree, a pesar de que en una ocasión le dijo a Vasco que compartieran escenario.

    Ahora recién se quiere mostrar como dadivoso, amoroso, con ese hijo que negó, todo porque tenía unas presentaciones y tenía que llenar un escenario y tenía que traer gente para su concierto. A mí ese tipo de gente, con esa catadura moral, no me gana porque solo un día le dijo: ‘Hijito compartamos el escenario’. Yo creo que de alguna forma él utilizó a su hijo para traer gente a su concierto y como acá somos desmemoriados”, remarcó Magaly.

    SOBRE EL AUTOR:
    Magaly Medina arremete contra Guillermo Dávila tras reconciliación con Vasco: “Lo utilizó para traer gente a su concierto”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Allison Pastor y Erick Elera: se revela lo que hicieron antes de que Milena Zárate filtre las intenciones verdaderas de Randol Pastor

    Jazmín Pinedo anuncia la llegada de un bebé con tierna fotografía: “Por fin puedo contarles, me explota el corazón”

    Pamela Franco lanza dura publicación tras confirmarse traición de Christian Cueva: "Nadie más te amará como yo"

    Susana Alvarado frena a animador de Corazón Serrano tras iniciar romance con Paco Bazán

    Milena Zárate ‘EXPONE’ a Randol Pastor y revela lo que realmente busca de Greissy Ortega: “Lo que no pudo conseguir con la hermana ni el cuñado”

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Rosario Sasieta contra Pamela Franco tras foto de su ‘pancita’?

    Hija de Christian Meier y Marisol Aguirre brilla en Londres tras graduarse de importante escuela

    Natalie Vértiz saca cara por Ale Venturo y sorprende con indirecta ¿para Melissa Paredes? “Hay niveles”

    Ítalo Villaseca hace grave acusación contra Greissy Ortega y muestra pruebas: "Se realizó el aborto y el bebé estaba bien"

    Conductores venezolanos arremeten contra Magaly por críticas a Guillermo Dávila: "Da vergüenza esta mujer"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;