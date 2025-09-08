Tras la confirmación de Vanessa Pumarica sobre la infidelidad de Cueva, Pamela Franco reaparece con un video que refleja su dolor. ¿Decepción total?

Pamela Franco volvió a encender las redes sociales con un video cargado de emociones que no pasó desapercibido entre sus seguidores. La cantante habría mostrado su vulnerabilidad tras la polémica revelación de su mejor amiga, Vanessa Pumarica, quien aseguró que Christian Cueva le fue infiel en múltiples ocasiones. ¿Qué emotivo mensaje compartió con sus fans?

Pamela Franco conmueve con fuerte mensaje tras traición de Cueva

Pamela Franco se encuentra en el ojo público luego de que Vanessa Pumarica, su mejor amiga, señalara a Christian Cueva en el programa La Noche Habla, revelando que el futbolista le habría sido infiel a inicios de su relación con la cantante.

Aunque la artista puso fin a la larga amistad que mantenía con ella —presuntamente por la incomodidad del jugador de Emelec—, Pumarica fue su confidente y en algún momento incluso la catalogaron de “alcahueta” por respaldar la relación cuando él aún estaba con Pamela López. Estas declaraciones reforzarían la versión de que “Aladino” engañó a Franco en varias ocasiones cuando eran amantes.

Tras hacerse públicas estas revelaciones, y justo cuando atraviesan una etapa positiva, la cantante reapareció en redes con un emotivo video, recordando el desplante que vivió cuando Cueva no quiso subir al escenario con ella. Visiblemente afectada, interpretó un tema de desamor, lo que muchos interpretaron como un reflejo de su situación sentimental.

"Te juro que nadie mas te amara como yo mas hoy, por ti mi pecho arde porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver quiero que sepas que haré por ti, mi viaje sin boleto y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto", se escucha en un cover de Mi amor secreto, de Marco Antonio Solís.