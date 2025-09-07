Durante la lectura de cartas, la tarotista alegó que Franco realizó trabajos de magia negra para retener a Christian Cueva y controlar a su expareja, Christian Domínguez .

Pamela Franco vuelve a estar en el centro de la controversia luego de que una vidente lanzara fuertes acusaciones en su contra en un programa en vivo. La lectura de cartas generó gran impacto al señalar que la cantante habría recurrido a trabajos de brujería relacionados con sus exparejas y su entorno cercano. Entre ellos, Christian Domínguez y Christian Cueva.

Vidente lanza grave acusación contra Pamela Franco

Una nueva polémica envuelve a Pamela Franco tras las revelaciones de una vidente en plena transmisión de ‘Chimi Churri’. Durante una lectura de cartas, la tarotista aseguró que la cantante habría recurrido a trabajos de brujería, no solo para mantener a su lado a Christian Cueva, sino también para influir en su expareja, Christian Domínguez.

La productora Verónica Alcántara no dudó en preguntar si realmente la artista había recurrido a estas prácticas en contra del padre de su hija. La respuesta sorprendió a todos.

"Al comienzo solo la veía como amiga y ella hizo el trabajito para atraerlo. Ella lo atrajo a su lado. Ahora también le hace trabajo, pero ahora es por dinero. Me dicen 'Cuidado con el señor Domínguez', veo que no le va a ir muy bien con los viajes, cuidado con los viajes", reveló la tarotista Noelia.

Pero las advertencias no quedaron ahí. Según la especialista, la cantante también tendría bajo su control a Christian Cueva.

"Yo veo que ella tiene una bruja de cabecera, es una mujer. No es de Las Huaringas, es una mujer. No solo le ha hecho a él (Cueva), sino a varias personas en su entorno. A él le ha hecho un amarre, lo tiene amarrado en la tierra, es (magia) negra", agregó.

La supuesta ruptura de amistad entre Pamela Franco y Vanessa Pumarica

La relación entre Pamela Franco y su mejor amiga, Vanessa Pumarica, parece haber llegado a un punto crítico en medio de las especulaciones que giran en torno a Christian Cueva. La cantante sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje en Instagram sobre “la envidia disfrazada de amistad”, lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia Pumarica.

Lejos de quedarse callada, Vanessa decidió responder públicamente con un texto cargado de reproches. “A mí no me gusta sacar nada en cara, pero si la gente supiera cuántas cosas prefiero callar, sabrían lo malagradecidos que pueden llegar a ser algunas personas y luego tienen el descaro de hacerse las víctimas”, expresó.