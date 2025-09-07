Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Dayron Martín revela si llegó a tener relación oculta con Pamela López

Pamela Franco le estaría haciendo brujería a Christian Domínguez y vidente lo advierte: "Cuidado con..."

Durante la lectura de cartas, la tarotista alegó que Franco realizó trabajos de magia negra para retener a Christian Cueva y controlar a su expareja, Christian Domínguez.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela Franco le estaría haciendo brujería a Christian Domínguez y vidente lo advierte: "Cuidado con..."
    Pamela Franco protagoniza otra polémica | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Pamela Franco le estaría haciendo brujería a Christian Domínguez y vidente lo advierte: "Cuidado con..."

    Pamela Franco vuelve a estar en el centro de la controversia luego de que una vidente lanzara fuertes acusaciones en su contra en un programa en vivo. La lectura de cartas generó gran impacto al señalar que la cantante habría recurrido a trabajos de brujería relacionados con sus exparejas y su entorno cercano. Entre ellos, Christian Domínguez y Christian Cueva.

    wapa.pe

    LEE AQUÍ: Fuerte polémica: Nidia Bermejo, Olinda de 'Al fondo hay sitio' recibe ola de críticas por trato a perrito callejero

    Vidente lanza grave acusación contra Pamela Franco

    Una nueva polémica envuelve a Pamela Franco tras las revelaciones de una vidente en plena transmisión de ‘Chimi Churri’. Durante una lectura de cartas, la tarotista aseguró que la cantante habría recurrido a trabajos de brujería, no solo para mantener a su lado a Christian Cueva, sino también para influir en su expareja, Christian Domínguez.

    La productora Verónica Alcántara no dudó en preguntar si realmente la artista había recurrido a estas prácticas en contra del padre de su hija. La respuesta sorprendió a todos.

    "Al comienzo solo la veía como amiga y ella hizo el trabajito para atraerlo. Ella lo atrajo a su lado. Ahora también le hace trabajo, pero ahora es por dinero. Me dicen 'Cuidado con el señor Domínguez', veo que no le va a ir muy bien con los viajes, cuidado con los viajes", reveló la tarotista Noelia.

    Pero las advertencias no quedaron ahí. Según la especialista, la cantante también tendría bajo su control a Christian Cueva.

    "Yo veo que ella tiene una bruja de cabecera, es una mujer. No es de Las Huaringas, es una mujer. No solo le ha hecho a él (Cueva), sino a varias personas en su entorno. A él le ha hecho un amarre, lo tiene amarrado en la tierra, es (magia) negra", agregó.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Pamela López 'explota' y acusa a Cueva de dejar a su hija de 6 años al cuidado de un desconocido: "No hizo las cosas bien"

    La supuesta ruptura de amistad entre Pamela Franco y Vanessa Pumarica

    La relación entre Pamela Franco y su mejor amiga, Vanessa Pumarica, parece haber llegado a un punto crítico en medio de las especulaciones que giran en torno a Christian Cueva. La cantante sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje en Instagram sobre “la envidia disfrazada de amistad”, lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia Pumarica.

    Lejos de quedarse callada, Vanessa decidió responder públicamente con un texto cargado de reproches. “A mí no me gusta sacar nada en cara, pero si la gente supiera cuántas cosas prefiero callar, sabrían lo malagradecidos que pueden llegar a ser algunas personas y luego tienen el descaro de hacerse las víctimas”, expresó.

    La polémica ha encendido las redes sociales y ha dejado a más de uno preguntándose si el motivo de este distanciamiento tiene relación con el futbolista de la selección peruana.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela Franco le estaría haciendo brujería a Christian Domínguez y vidente lo advierte: "Cuidado con..."
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Conductores venezolanos arremeten contra Magaly por críticas a Guillermo Dávila: "Da vergüenza esta mujer"

    Pamela Franco le estaría haciendo brujería a Christian Domínguez y vidente lo advierte: "Cuidado con..."

    Jazmín Pinedo anuncia la llegada de un bebé con tierna fotografía: “Por fin puedo contarles, me explota el corazón”

    ¿Rosario Sasieta contra Pamela Franco tras foto de su ‘pancita’?

    Pamela López revela su día a día tras perder a sus trabajadoras del hogar: "Me levanto a las 5:20 de la mañana"

    Lo más vistos en Farándula

    Mark Vito Villanella confiesa que nunca trabajó y recibe fuerte crítica de su suegra: "Eres un vagazo"

    Onelia Molina confiesa íntimos detalles de las noches que pasa con Mario y revela preocupación

    Mark Vito Villanella llega con Leslie Echevarría a EE. UU para hacer la gran presentación: Conocerá a su suegritos

    Pamela López 'explota' y acusa a Cueva de dejar a su hija de 6 años al cuidado de un desconocido: "No hizo las cosas bien"

    Pamela López sorprende con respuesta al revelarse posible embarazo de Paul Michael: "Embarazada"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    D Blue

    Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 17.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;