Las periodistas usaron sus programas dominicales para rendir homenaje a Jaime Chincha , a quien Carreño recordó con la promesa de un café pendiente.

La televisión peruana despertó con una noticia devastadora que estremeció a colegas, amigos y televidentes: la inesperada muerte de Jaime Chincha a los 48 años, víctima de un presunto infarto fulminante. Reconocido por su profesionalismo y amplia trayectoria en el periodismo, su partida deja un vacío irreparable en los medios de comunicación y en el recuerdo de quienes tuvieron la oportunidad de trabajar y compartir momentos junto a él.

El homenaje no tardó en llegar en los programas dominicales que alguna vez compartieron. En América Televisión, Sol Carreño se quebró al despedirse de su colega en Cuarto Poder. No solo recordó su paso como reportero y conductor, sino también la cercanía y el valor de su amistad.

Sol Carreño conmueven con mensaje a Jaime Chincha

Con visible tristeza, Sol Carreño recordó la trayectoria de su colega y amigo, evocando sus inicios en el periodismo y el legado que dejó en los medios. “Seguramente, muchos de ustedes ya lo saben, pero el día de hoy nos enteramos con mucha tristeza que nuestro amigo y compañero Jaime Chincha había fallecido. Jaime estuvo aquí, en este lugar, muchísimas veces. Fue reportero de Cuarto Poder, condujo este programa algunas veces en mi lugar... Fue también la generación que inició Canal N. Y con esa ilusión de joven, allá por el año 99, no paró durante toda su vida de luchar por un país mejor, desde el lugar que le había tocado, desde el lugar de la información”, expresó con evidente dolor.

El homenaje se tornó aún más conmovedor cuando relató la última charla que compartieron. “Quedamos en buscar un tiempo para tomarnos un café. Los dos prometimos buscar un tiempo. Y el tiempo no llegó”, dijo Sol, con la voz quebrada. Sus palabras se convirtieron en una reflexión que tocó profundamente a los televidentes:

“Ojalá que eso nos sirva a todos para reflexionar sobre la necesidad de vivir en cada momento el cariño por las personas a las que queremos. Vaya a tomarse el café con esa persona que quiere, dígale todo lo bonito que quiere decirle, aprecie a los demás”.

Mónica Delta se despide de Jaime Chincha

El tributo también se hizo presente desde Latina Televisión, donde Mónica Delta inició su programa con un mensaje cargado de respeto y duelo hacia la memoria del periodista. “Esta noche, los periodistas en el país estamos de luto. Un compañero a quien conocimos desde muy joven, Jaime Chincha, a los cuarenta y ocho años, sumamente joven, con una surtida carrera en diferentes programas de televisión y de radio. En esta casa también estuvo. Él partió súbitamente, sorpresivamente. Esta madrugada lo encontraron en casa, lamentablemente sin vida”, expresó.