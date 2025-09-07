Rosa María Palacios, colega de Jaime Chincha en La República, se despidió de él en redes con emotivas palabras llenas de tristeza y respeto.

El periodista Jaime Chincha falleció este domingo 7 de setiembre a los 48 años, según confirmaron fuentes de La República. Su deceso ocurrió en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades. Ante esta triste noticia, la periodista Rosa María Palacios, conductora de ‘Sin Guion’, se pronunció a través de sus redes sociales, compartiendo sentidas palabras para despedir a su colega y reconocer su trayectoria profesional.

Rosa María Palacios se despide de Jaime Chincha con emotivo mensaje

A pocos minutos de confirmarse el fallecimiento del periodista Jaime Chincha, su colega Rosa María Palacios le dedicó unas palabras a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

“Con enorme tristeza comparto esta trágica noticia que jamás pensé darles. Se va un buen periodista, un colega amable y confiable, pero por sobre todas las cosas un hombre bueno. Muy joven para decirle adiós.”

Colegio de Periodistas de Lima envía condolencias por fallecimiento de Jaime Chincha

El Colegio de Periodistas de Lima compartió un mensaje en su cuenta oficial con condolencias por la partida de Jaime Chincha.

"Lamentamos el sensible fallecimiento del destacado periodista Jaime Miguel Chincha Ravines. El Colegio de Periodistas de Lima extiende las condolencias a sus familiares, amigos y colegas por esta irreparable pérdida. ¡Descansa en paz, estimado Jaime Chincha!", se lee.

Mientras que la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) también se pronunció: "La Asociación Nacional de Periodistas del Perú lamenta profundamente la partida del periodista Jaime Chincha Ravines. Recordado por ser entrevistador perspicaz, la última etapa de su carrera periodística se dedicó a conducir un espacio de comentarios políticos y análisis de coyuntura anclado a las redes sociales del diario La República. La ANP se une al pesar del sector y extiende sus condolencias a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos".

