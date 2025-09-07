Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Murió el periodista Jaime Chincha a los 48 años

Rosa María Palacios publica sentido mensaje sobre Jaime Chincha tras su fallecimiento: "Muy joven para decirle adiós"

Rosa María Palacios, colega de Jaime Chincha en La República, se despidió de él en redes con emotivas palabras llenas de tristeza y respeto.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Rosa María Palacios publica sentido mensaje sobre Jaime Chincha tras su fallecimiento: "Muy joven para decirle adiós"
    Rosa María Palacios tras el fallecimiento de Jaime Chincha | IG/JLo
    Rosa María Palacios publica sentido mensaje sobre Jaime Chincha tras su fallecimiento: "Muy joven para decirle adiós"

    El periodista Jaime Chincha falleció este domingo 7 de setiembre a los 48 años, según confirmaron fuentes de La República. Su deceso ocurrió en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades. Ante esta triste noticia, la periodista Rosa María Palacios, conductora de ‘Sin Guion’, se pronunció a través de sus redes sociales, compartiendo sentidas palabras para despedir a su colega y reconocer su trayectoria profesional.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Murió el periodista Jaime Chincha a los 48 años

    Rosa María Palacios se despide de Jaime Chincha con emotivo mensaje

    A pocos minutos de confirmarse el fallecimiento del periodista Jaime Chincha, su colega Rosa María Palacios le dedicó unas palabras a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

    Con enorme tristeza comparto esta trágica noticia que jamás pensé darles. Se va un buen periodista, un colega amable y confiable, pero por sobre todas las cosas un hombre bueno. Muy joven para decirle adiós.”

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Juliana Oxenford conmueve con mensaje de despedida a Jaime Chincha tras su fallecimiento: "Te voy a extrañar"

    Colegio de Periodistas de Lima envía condolencias por fallecimiento de Jaime Chincha

    El Colegio de Periodistas de Lima compartió un mensaje en su cuenta oficial con condolencias por la partida de Jaime Chincha.

    "Lamentamos el sensible fallecimiento del destacado periodista Jaime Miguel Chincha Ravines. El Colegio de Periodistas de Lima extiende las condolencias a sus familiares, amigos y colegas por esta irreparable pérdida. ¡Descansa en paz, estimado Jaime Chincha!", se lee.

    Mientras que la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) también se pronunció: "La Asociación Nacional de Periodistas del Perú lamenta profundamente la partida del periodista Jaime Chincha Ravines. Recordado por ser entrevistador perspicaz, la última etapa de su carrera periodística se dedicó a conducir un espacio de comentarios políticos y análisis de coyuntura anclado a las redes sociales del diario La República. La ANP se une al pesar del sector y extiende sus condolencias a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos".

    Jaime Chincha, periodista peruano, falleció a los 48 años

    Las causas del fallecimiento de Jaime Chincha aún se encuentran bajo investigación. El velatorio se realizará a las 5 de la tarde en la iglesia Virgen de Fátima. Según reportes de la PNP, el reconocido periodista fue hallado sin vida a las 7:13 a.m. en su vivienda en Miraflores, y su médico de cabecera confirmó el deceso atribuyéndolo a una “insuficiencia cardíaca no especificada”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Rosa María Palacios publica sentido mensaje sobre Jaime Chincha tras su fallecimiento: "Muy joven para decirle adiós"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Juliana Oxenford conmueve con mensaje de despedida a Jaime Chincha tras su fallecimiento: "Te voy a extrañar"

    Rosa María Palacios publica sentido mensaje sobre Jaime Chincha tras su fallecimiento: "Muy joven para decirle adiós"

    Murió el periodista Jaime Chincha a los 48 años

    Jazmín Pinedo anuncia la llegada de un bebé con tierna fotografía: “Por fin puedo contarles, me explota el corazón”

    Conductores venezolanos arremeten contra Magaly por críticas a Guillermo Dávila: "Da vergüenza esta mujer"

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Rosario Sasieta contra Pamela Franco tras foto de su ‘pancita’?

    Christian Cueva se somete a intervención para aumentar la libido al igual que Pamela Franco

    Pamela López 'explota' y acusa a Cueva de dejar a su hija de 6 años al cuidado de un desconocido: "No hizo las cosas bien"

    Mark Vito Villanella llega con Leslie Echevarría a EE. UU para hacer la gran presentación: Conocerá a su suegritos

    ¡Cuidado, Pamela! Magaly cuestiona a Cueva por ponerse "chip de libido": "¿Qué hará sin pareja en Ecuador?"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Mamá Criolla

    Bocaditos Dulces o Salados (50-100-200-300) en Mamá criolla ¡tartaletas, alfajores y más!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    D Blue

    Tratamiento capilar de chocolate a todo largo + infrarojo¡Cabello super brilloso!

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;