Murió el periodista Jaime Chincha a los 48 años

Jaime Chincha Y SU ÚLTIMA aparición en pantalla: "Gracias por estar"

Jaime Chincha falleció este 7 de septiembre a los 48 años por un infarto fulminante. En su última emisión de "Del Hecho al Dicho" criticó fuerte la política carcelaria del Gobierno.

    Jaime Chincha Y SU ÚLTIMA aparición en pantalla: "Gracias por estar"
    El destacado periodista Jaime Chincha falleció este domingo 7 de septiembre a los 48 años, según confirmó su familia y medios confiables. Fue encontrado sin vida en su vivienda en Miraflores, víctima de un infarto fulminante. Su partida ha conmocionado al periodismo peruano, que hoy llora la pérdida de una voz crítica y humana.

    La última aparición en pantalla: análisis crítico y despedida velada

    En su última emisión del programa Del Hecho al Dicho, conducido el miércoles 3 de septiembre, Chincha se despidió con un mensaje que pasó inadvertido hasta hoy. Inició: "Hola, ¿cómo están? Bienvenidos… esto es Del Hecho al Dicho… gracias por estar ahí", con una frase cargada de sinceridad y cercanía.

    Durante el programa, no evitó cuestionar al Gobierno por su política penitenciaria. Denunció que existen cinco megapenales inconclusos en diversas regiones que, además de costar menos, podrían albergar más internos que el plan de reabrir el penal de El Frontón. “Gobierno desconoce profundamente la realidad carcelaria… Estos penales, además de tener mayor capacidad de albergue, cuestan menos que… El Frontón”, señaló con firmeza.

    Un periodista comprometido con la verdad y la ética informativa

    Jaime Chincha deja más de dos décadas de trayectoria en la comunicación peruana. Fue parte del equipo fundador de Canal N en 1999, condujo programas emblemáticos como 90 segundos, Cuarto Poder, Buenos Días, Perú y lideró espacios digitales como el pódcast La Tuerca y Del Hecho al Dicho en La República.

    Compañeros y organizaciones del sector periodístico expresaron su pesar. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) calificó su muerte como una pérdida profunda para la agenda pública; sus colegas resaltan su rigor, su convicción ética y su humanidad al ejercer el oficio.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;